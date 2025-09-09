$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 31140 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 54794 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 49023 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 30773 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 27584 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 27075 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 39161 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 56349 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 29056 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 50558 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Приховали 49 млн грн на псевдоугодах: розслідування щодо службовців "Полтаваобленерго" завершено

Київ • УНН

 • 428 перегляди

Завершено розслідування щодо службовців "Полтаваобленерго", які організували фіктивні угоди для ухилення від сплати податків на понад 49 млн грн. Справу готують до передачі в суд, трьом особам повідомлено про підозру.

Приховали 49 млн грн на псевдоугодах: розслідування щодо службовців "Полтаваобленерго" завершено

Під приводом створення аварійного запасу трансформаторів, посадовці "Полтаваобленерго" організували фінансово-господарські операції з укладанням фіктивних угод. "Необхідний" запас не створили, але використали схему для ухилення від сплати податків на десятки млн грн, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Завершено розслідування щодо службових осіб "Полтаваобленерго", фігурантам оголосили підозру, а справу готують до передачі в суд.

Контекст

За даними слідства, у грудні 2022 року, під час масованих атак рф на енергетичну інфраструктуру, підозрювані, прикриваючись необхідністю створення аварійного запасу трансформаторів, організували фінансово-господарські операції з підприємством із ознаками фіктивності.

У дійсності обладнання не закуповували, а схеми були використані для ухилення від сплати податків до бюджету на суму понад 49 млн грн. Зібраними доказами підтверджено вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Трьом службовим особам повідомлено про підозру. Наразі розслідування завершено, найближчим часом обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо

У справі про заволодіння понад 404 млн доларів США під час придбання бурових вишок судять ще одного учасника, якому інкриміновано участь у злочинній організації.

Правоохоронці повідомили про підозру головному бухгалтеру компанії, що займалась виробництвом м’ясної продукції. За даними слідства, держава не отримала понад 28,9 млн гривень податків.

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо незаконного отримання прокурором статусу інвалідності.

Ігор Тележніков

