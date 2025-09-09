Приховали 49 млн грн на псевдоугодах: розслідування щодо службовців "Полтаваобленерго" завершено
Київ • УНН
Завершено розслідування щодо службовців "Полтаваобленерго", які організували фіктивні угоди для ухилення від сплати податків на понад 49 млн грн. Справу готують до передачі в суд, трьом особам повідомлено про підозру.
Під приводом створення аварійного запасу трансформаторів, посадовці "Полтаваобленерго" організували фінансово-господарські операції з укладанням фіктивних угод. "Необхідний" запас не створили, але використали схему для ухилення від сплати податків на десятки млн грн, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Завершено розслідування щодо службових осіб "Полтаваобленерго", фігурантам оголосили підозру, а справу готують до передачі в суд.
Контекст
За даними слідства, у грудні 2022 року, під час масованих атак рф на енергетичну інфраструктуру, підозрювані, прикриваючись необхідністю створення аварійного запасу трансформаторів, організували фінансово-господарські операції з підприємством із ознаками фіктивності.
У дійсності обладнання не закуповували, а схеми були використані для ухилення від сплати податків до бюджету на суму понад 49 млн грн. Зібраними доказами підтверджено вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Трьом службовим особам повідомлено про підозру. Наразі розслідування завершено, найближчим часом обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Нагадаємо
У справі про заволодіння понад 404 млн доларів США під час придбання бурових вишок судять ще одного учасника, якому інкриміновано участь у злочинній організації.
Правоохоронці повідомили про підозру головному бухгалтеру компанії, що займалась виробництвом м’ясної продукції. За даними слідства, держава не отримала понад 28,9 млн гривень податків.
Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо незаконного отримання прокурором статусу інвалідності.