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Не сплатив податків на 28,9 млн гривень: бухгалтер компанії з виробництва м'яса отримав підозру

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Компанія ухилилася від сплати податків на понад 28,9 млн гривень, використовуючи занижену ставку податку для нерезидента з Кіпру. Під час розслідування компанія сплатила податки та штрафи.

Не сплатив податків на 28,9 млн гривень: бухгалтер компанії з виробництва м'яса отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру головному бухгалтеру компанії, що займалась виробництвом м’ясної продукції. В результаті держава не отримала понад 28,9 млн гривень податків, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, впродовж 2018–2022 років компанія навмисно не платила податки. Вона ухилялась шляхом безпідставного застосування ставки оподаткування доходу нерезидента 5 % (замість 15 %).

Водночас головний бухгалтер компанії, який був одночасно уповноважений здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції в компанії-нерезидента, неправомірно використав понижену ставку податку на прибуток на доходи іноземних юридичних осіб. В результаті до бюджету не надійшли податки на загальну суму понад 28,9 млн гривень.

Також зазначається, що компанія-нерезидент була зареєстрована на території Республіки Кіпр без реєстрації постійного представництва в Україні. Крім того, відповідно до інформації компетентних органів Республіки Кіпр компанія - нерезидент не веде будь-якої діяльності та не має власних офісів на території Республіки Кіпр.

Головному бухгалтеру повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає штраф від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування українською компанією сплачено у повному обсязі податки та штрафні санкції в розмірі понад 34 млн гривень.

Нагадаємо

Правоохоронні органи викрили в Ужгороді кол-центр з 53 найманцями, які виманили понад 2,5 млн грн у громадян Чехії. Зловмисники переконували інвестувати в неіснуючі криптопроєкти та отримували доступ до банківських даних.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаКримінал та НП
Україна
Кіпр