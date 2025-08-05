В Ужгороді накрили ще один "кол-центр": виманили в іноземців мільйони на схемі з криптою
Київ • УНН
В Ужгороді викрили шахрайський кол-центр з 53 найманцями, які виманили понад 2,5 млн грн у громадян Чехії. Вони переконували інвестувати в неіснуючі криптопроєкти та отримували доступ до банківських даних.
В Ужгороді діяв "кол-центр" з 53 найманцями, що виманював гроші в іноземців, переконуючи вкладатися в неіснуючі криптопроєкти, схему викрили під час спецоперації правоохоронці України та Чехії, повідомили у вівторок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"У місті Ужгород викрито та припинено діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила схему шахрайства щодо громадян Чехії", - ідеться у повідомленні.
За даними слідства, шестеро осіб організували "кол-центр", у якому працювали 53 найманці.
"Вони шахрайським шляхом заволодівали коштами іноземців. Потерпілих переконували вкладати кошти у неіснуючі криптопроєкти", - повідомили у прокуратурі.
Фігуранти, як зазначається, "обманом одержували доступ до персональних даних людей і їх особистих кабінетів у банківських установах. Із використанням відповідного програмного забезпечення дистанційно виводили гроші іноземців на підконтрольні рахунки".
"Сума збитків становить понад 2,5 млн грн - це кошти громадян Чеської Республіки, введених в оману", - ідеться у повідомленні.
Прокурори повідомили організаторам про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Під час санкціонованих обшуків вилучено понад 350 одиниць обладнання, що використовувалося у злочинній схемі, серед якого - 65 комп’ютерів та серверів, відеокамери й реєстратори, понад 130 SIM-карт, зокрема міжнародних операторів, 7700 доларів США та транспортний засіб учасників групи, на які накладено арешт.
Розслідування здійснюється у межах спільної слідчої групи між Україною та Чеською Республікою.
В Україні викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів: десятки обшуків у різних регіонах24.07.25, 17:28 • 11467 переглядiв