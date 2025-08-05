В Ужгороде накрыли еще один "колл-центр": выманили у иностранцев миллионы на схеме с криптой
Киев • УНН
В Ужгороде разоблачили мошеннический колл-центр с 53 наемниками, которые выманили более 2,5 млн грн у граждан Чехии. Они убеждали инвестировать в несуществующие криптопроекты и получали доступ к банковским данным.
В Ужгороде действовал "колл-центр" с 53 наемниками, выманивавшими деньги у иностранцев, убеждая вкладываться в несуществующие криптопроекты, схему разоблачили во время спецоперации правоохранители Украины и Чехии, сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
"В городе Ужгород разоблачена и прекращена деятельность организованной преступной группы, которая наладила схему мошенничества в отношении граждан Чехии", - говорится в сообщении.
По данным следствия, шесть человек организовали "колл-центр", в котором работали 53 наемника.
"Они мошенническим путем завладевали средствами иностранцев. Потерпевших убеждали вкладывать средства в несуществующие криптопроекты", - сообщили в прокуратуре.
Фигуранты, как отмечается, "обманом получали доступ к персональным данным людей и их личным кабинетам в банковских учреждениях. С использованием соответствующего программного обеспечения дистанционно выводили деньги иностранцев на подконтрольные счета".
"Сумма ущерба составляет более 2,5 млн грн - это средства граждан Чешской Республики, введенных в заблуждение", - говорится в сообщении.
Прокуроры сообщили организаторам о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Во время санкционированных обысков изъято более 350 единиц оборудования, использовавшегося в преступной схеме, среди которого - 65 компьютеров и серверов, видеокамеры и регистраторы, более 130 SIM-карт, в том числе международных операторов, 7700 долларов США и транспортное средство участников группы, на которые наложен арест.
Расследование осуществляется в рамках совместной следственной группы между Украиной и Чешской Республикой.
В Украине разоблачена масштабная сеть мошеннических колл-центров: десятки обысков в разных регионах24.07.25, 17:28 • 11466 просмотров