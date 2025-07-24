В Украине разоблачена масштабная сеть мошеннических колл-центров: десятки обысков в разных регионах

В Украине разоблачена и пресечена деятельность организованных преступных группировок, которые под прикрытием колл-центров совершали финансовые мошенничества. В Киеве, на Львовщине, в Луцке и в Одесском регионе обезврежены сети, обманывавшие граждан как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора, областных и окружных прокуратур на территории нескольких регионов Украины пресечена деятельность организованных групп, занимавшихся мошенничеством в сфере финансовых услуг под видом колл-центров - говорится в сообщении.

В Киеве ликвидирована сеть псевдоброкерских колл-центров, действовавших по классической мошеннической схеме "инвестиционной поддержки". Их операторы под видом представителей иностранных брокерских компаний выманивали средства граждан стран Европы и Южной Азии якобы для прибыльных финансовых вложений.

В ходе обысков изъято более 400 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, носители информации, черновая бухгалтерия и другие вещественные доказательства.

На Львовщине пресечена деятельность 23 мошеннических колл-центров. Организованные группы лиц под видом брокерских компаний и финансовых платформ склоняли граждан к инвестированию средств в криптовалюту и якобы прибыльную торговлю на биржах. Фактически злоумышленники завладевали средствами граждан, в частности — жителей европейских стран.

Во время обысков в офисах изъята компьютерная техника (более 1 000 системных блоков и ноутбуков), мобильные телефоны, серверы, которые использовались в противоправной деятельности, и другие вещественные доказательства.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются организаторы незаконных колл-центров.

В Луцке разоблачена и пресечена деятельность мошеннического колл-центра, организованного группой лиц, среди которых также оказались иностранцы. Операторы звонили гражданам стран ЕС, назывались сотрудниками банков, получали конфиденциальные данные и списывали средства со счетов.

Во время обысков изъято 20 стационарных компьютеров, 3 ноутбука, оружие, наличные средства, черновые записи, мобильные телефоны, банковские карты и два автомобиля. Колл-центр имел 23 рабочих места и работал как хорошо налаженный конвейер мошенничества.

В Одесском регионе — в Одессе и Черноморске — одновременно проведено 20 санкционированных обысков. В результате разоблачена сеть колл-центров, действовавших под прикрытием легального бизнеса. Мошенники выдавали себя за представителей банков, государственных учреждений и онлайн-платформ, чтобы вводить граждан в заблуждение.

В ходе следственных действий изъято более 850 единиц компьютерной техники, около 180 мобильных телефонов, наличные, инструкции, сценарии разговоров, носители информации и даже оружие. Часть криптовалютных счетов, связанных с незаконной деятельностью, уже изучают киберспециалисты.

Скоординированная операция стала возможной благодаря сотрудничеству Офиса Генерального прокурора с региональными прокуратурами, Нацполицией, СБУ, а также по материалам журналистских расследований.

Досудебные расследования по всем эпизодам продолжаются. Устанавливаются организаторы схем, полный круг участников, а также потерпевшие лица. Решается вопрос о наложении арестов на изъятое имущество, в частности средства и технику.

Прокуратура продолжит принципиальную линию в борьбе с организованными схемами мошенничества, которые работают как транснациональный бизнес и пятнают репутацию Украины в условиях войны - говорится в сообщении.

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