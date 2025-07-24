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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Совершал преступления на протяжении 10 лет: правоохранители Украины, Франции и ЕС разоблачили в Киеве известного хакера

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Правоохранители Украины, Франции и Европола разоблачили разработчика одной из самых известных в мире хакерских платформ в Киеве. На этой платформе, действовавшей более 10 лет, было зарегистрировано более 50 тысяч пользователей, включая известные хакерские группировки.

Совершал преступления на протяжении 10 лет: правоохранители Украины, Франции и ЕС разоблачили в Киеве известного хакера

Правоохранительные органы Украины, Франции и Европола разоблачили разработчика одной из самых известных в мире хакерских платформ. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

В спецоперации принимали участие сотрудники СБУ, Национальной полиции Украины, Национальной полиции Французской республики и Европола – в частности, были привлечены киберспециалисты.

По данным следствия, более 10 лет хакеры со всего мира использовали одну из интернет-платформ для приобретения новейших разработок шпионского программного обеспечения и закрытых баз данных.

Разработчика платформы, на которой было зарегистрировано более 50 тысяч пользователей, разоблачили в Киеве. Среди них - известные хакерские группировки, в частности "REvil", "LockBit", "Conti", "Qilin".

Злоумышленники использовали приобретенное на форуме вредоносное программное обеспечение и первоочередные доступы к компьютерным сетям международных компаний для дальнейшего вымогательства денежных средств. Если они получали отказ, то угрожали "слить" в интернет конфиденциальные данные потерпевших и парализовать работу организации.

По месту жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника, телефоны и деньги, которые он получал через криптовалютные операции за содействие хакерской деятельности.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что правоохранители более десяти европейских государств, а также Канады и США осуществили совместную операцию, направленную против масштабной сети пророссийских хакеров NoName057(16)

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоКиевКриминал и ЧПНовости МираТехнологии
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Канада
Франция
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Tesla
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