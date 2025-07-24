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Здійснював злочини впродовж 10 років: правоохоронці України, Франції і ЄС викрили в Києві відомого хакера

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Правоохоронці України, Франції та Європолу викрили розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ у Києві. На цій платформі, що діяла понад 10 років, було зареєстровано понад 50 тисяч користувачів, включаючи відомі хакерські угруповання.

Здійснював злочини впродовж 10 років: правоохоронці України, Франції і ЄС викрили в Києві відомого хакера

Правоохоронні органи України, Франції і Європолу викрили розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ. Про це повідомила Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

У спецоперації брали участь працівники СБУ, Національної поліції України, Національної поліції Французької республіки і Європолу – зокрема, були залучені кіберфахівці.

За даними слідства, понад 10 років хакери з усього світу використовували одну з інтернет-платформ для придбання новітніх розробок шпигунського програмного забезпечення і закритих баз даних.

Розробника платформи, на якій було зареєстровано понад 50 тисяч користувачів, викрили у Києві. Серед них - відомі хакерські угруповання, зокрема "REvil", "LockBit", "Conti", "Qilin".

Зловмисники використовували придбанe на форумі шкідливе програмне забезпечення та першочергові доступи до комп’ютерних мереж міжнародних компаній для подальшого вимагання грошових коштів. Якщо вони отримували відмову, то погрожували "злити" в інтернет конфіденційні дані потерпілих і паралізувати роботу організації.

За місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку, телефони та гроші, які він отримував через криптовалютні операції за сприяння хакерській діяльності.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що правоохоронці понад десяти європейських держав, а також Канади і США здійснили спільну операцію, спрямовану проти масштабної мережі проросійських хакерів NoName057(16)

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоКиївКримінал та НПНовини СвітуТехнології
Національна поліція України
Служба безпеки України
Канада
Франція
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
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