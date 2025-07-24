В Україні викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів: десятки обшуків у різних регіонах

В Україні викрито та припинено діяльність організованих злочинних угруповань, які під прикриттям кол-центрів здійснювали фінансові шахрайства. У Києві, на Львівщині, у Луцьку та в Одеському регіоні знешкоджено мережі, що ошукували громадян як всередині країни, так і за її межами. Про це повідомляє Офіс Генерального прокура, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, обласних і окружних прокуратур на території кількох регіонів України припинено діяльність організованих груп, які займалися шахрайством у сфері фінансових послуг під виглядом кол-центрів - йдеться у повідомленні.

У Києві ліквідовано мережу псевдо-брокерських кол-центрів, які діяли за класичною шахрайською схемою "інвестиційної підтримки". Їх оператори під виглядом представників іноземних брокерських компаній виманювали кошти громадян країн Європи та Південної Азії нібито для прибуткових фінансових вкладень.

У ході обшуків вилучено понад 400 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, носії інформації, чорнову бухгалтерію та інші речові докази.

На Львівщині припинено діяльність 23 шахрайських кол-центрів. Організовані групи осіб під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту та нібито прибуткову торгівлю на біржах. Фактично зловмисники заволодівали коштами громадян, зокрема — жителів європейських країн.

Під час обшуків в офісах вилучено комп’ютерну техніку (понад 1 000 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази.

Слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконних колл-центрів.

У Луцьку викрито та припинено діяльність шахрайського кол-центру, організованого групою осіб, серед яких також опинилися іноземці. Оператори телефонували громадянам країн ЄС, називалися працівниками банків, отримували конфіденційні дані та списували кошти з рахунків.

Під час обшуків вилучено 20 стаціонарних комп’ютерів, 3 ноутбуки, зброю, готівкові кошти, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та два автомобілі. Кол-центр мав 23 робочих місця та працював як добре налагоджений конвеєр шахрайства.

В Одеському регіоні — у Одесі та Чорноморську — одночасно проведено 20 санкціонованих обшуків. У результаті викрито мережу кол-центрів, які діяли під прикриттям легального бізнесу. Шахраї видавали себе за представників банків, державних установ і онлайн-платформ, щоб вводити громадян в оману.

У ході слідчих дій вилучено понад 850 одиниць комп’ютерної техніки, близько 180 мобільних телефонів, готівку, інструкції, сценарії розмов, носії інформації і навіть зброю. Частину криптовалютних рахунків, пов’язаних із незаконною діяльністю, вже вивчають кіберфахівці.

Скоординована операція стала можливою завдяки співпраці Офісу Генерального прокурора з регіональними прокуратурами, Нацполіцією, СБУ, а також за матеріалам журналістських розслідувань.

Досудові розслідування у всіх епізодах тривають. Встановлюються організатори схем, повне коло учасників, а також потерпілі особи. Вирішується питання про накладення арештів на вилучене майно, зокрема кошти та техніку.

Прокуратура продовжить принципову лінію в боротьбі з організованими схемами шахрайства, які працюють як транснаціональний бізнес та плямують репутацію України в умовах війни - йдеться у повідомленні.

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