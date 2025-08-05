Не уплатил налоги на 28,9 млн гривен: бухгалтер компании по производству мяса получил подозрение
Киев • УНН
Компания уклонилась от уплаты налогов на более чем 28,9 млн гривен, используя заниженную ставку налога для нерезидента с Кипра. Во время расследования компания уплатила налоги и штрафы.
Правоохранители сообщили о подозрении главному бухгалтеру компании, занимавшейся производством мясной продукции. В результате государство не получило более 28,9 млн гривен налогов, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, в течение 2018–2022 годов компания намеренно не платила налоги. Она уклонялась путем безосновательного применения ставки налогообложения дохода нерезидента 5 % (вместо 15 %).
В то же время главный бухгалтер компании, который был одновременно уполномочен осуществлять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в компании-нерезиденте, неправомерно использовал пониженную ставку налога на прибыль на доходы иностранных юридических лиц. В результате в бюджет не поступили налоги на общую сумму более 28,9 млн гривен.
Также отмечается, что компания-нерезидент была зарегистрирована на территории Республики Кипр без регистрации постоянного представительства в Украине. Кроме того, согласно информации компетентных органов Республики Кипр компания-нерезидент не ведет какой-либо деятельности и не имеет собственных офисов на территории Республики Кипра.
Главному бухгалтеру сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
В ходе досудебного расследования украинской компанией уплачены в полном объеме налоги и штрафные санкции в размере более 34 млн гривен.
Напомним
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