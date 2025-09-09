$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 30851 просмотра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Скрыли 49 млн грн на псевдосделках: расследование в отношении служащих "Полтаваоблэнерго" завершено

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Завершено расследование в отношении служащих "Полтаваоблэнерго", которые организовали фиктивные сделки для уклонения от уплаты налогов на более чем 49 млн грн. Дело готовят к передаче в суд, троим лицам сообщено о подозрении.

Скрыли 49 млн грн на псевдосделках: расследование в отношении служащих "Полтаваоблэнерго" завершено

Под предлогом создания аварийного запаса трансформаторов, должностные лица "Полтаваоблэнерго" организовали финансово-хозяйственные операции с заключением фиктивных соглашений. "Необходимый" запас не создали, но использовали схему для уклонения от уплаты налогов на десятки млн грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

Завершено расследование в отношении должностных лиц "Полтаваоблэнерго", фигурантам объявили подозрение, а дело готовят к передаче в суд.

Контекст

По данным следствия, в декабре 2022 года, во время массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру, подозреваемые, прикрываясь необходимостью создания аварийного запаса трансформаторов, организовали финансово-хозяйственные операции с предприятием с признаками фиктивности.

В действительности оборудование не закупали, а схемы были использованы для уклонения от уплаты налогов в бюджет на сумму более 49 млн грн. Собранными доказательствами подтверждено совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины. Трем должностным лицам сообщено о подозрении. Сейчас расследование завершено, в ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним

По делу о завладении более 404 млн долларов США при приобретении буровых вышек судят еще одного участника, которому инкриминировано участие в преступной организации.

Правоохранители сообщили о подозрении главному бухгалтеру компании, занимавшейся производством мясной продукции. По данным следствия, государство не получило более 28,9 млн гривен налогов.

Прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт относительно незаконного получения прокурором статуса инвалидности.

Игорь Тележников

Украина