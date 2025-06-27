Судитимуть ще одного фігуранта справи "вишок Бойка": обвинувачений створював підприємства та виготовляв фіктивні документи

У справі про заволодіння понад 404 млн доларів США під час придбання бурових вишок, судитимуть ще одного учасника, якому інкриміновано участь у злочинній організації, а на об`єкти нерухомості фігуранта - вже накладено арешт, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно одного із учасників злочинної організації про заволодіння 404,3 млн доларів США Чорноморнафтогазу під час придбання двох бурових вишок. - ідеться у дописі.

Довідка

Очолював цю злочинну організацію експрезидент-втікач. Серед її учасників були керівники і службові особи Кабінету Міністрів України, НАК "Нафтогаз України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", окремих банківських установ України, суб`єкти господарської діяльності та цивільні особи.

За даними слідства, учасники злочинної організації у 2010-2011 роках організували і провели державні закупівлі для ДАТ "Чорноморнафтогаз" двох морських плавучих бурових установок за майже вдвічі завищеною вартістю в сумі 404,3 млн доларів США, що в еквіваленті становило 3,2 млрд грн. - інформує Офіс Генерального прокурора.

Кошти у подальшому було незаконно легалізовано через фіктивні компанії-нерезиденти. Цим державі було завдано збитків.

Стосовно 3 осіб вже є обвинувальні вироки, інших 9 співучасників оголошено в розшук - нагадує Офіс Генерального прокурора.

Діяльність обвинуваченого

Згідно відведеної ролі обвинувачений для використання у злочинній діяльності створив і придбав понад 30 підприємств, як резидентів, так і нерезидентів. Установчі документи і печатки цих підприємств він передав іншим співучасникам злочинної організації.

Також він виготовив фіктивні документи підприємств для використання, у тому числі для уявного проведення тендерів, та за допомогою комп`ютерної програми "Клієнт-банк", здійснював електронні перекази коштів, одержаних злочинним шляхом, та сприяв їх легалізації.

Обвинуваченому інкриміновано участь у злочинній організації, заволодіння майном, службове підроблення, підроблення документів, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4, ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України).

З метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, накладено арешт на об`єкти нерухомості обвинуваченого – будинок, земельну ділянку, розташовані у м. Києві, частку в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю, де він є співзасновником. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ДБР.

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