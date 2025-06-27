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Судитимуть ще одного фігуранта справи "вишок Бойка": обвинувачений створював підприємства та виготовляв фіктивні документи

Київ • УНН

 • 852 перегляди

Новий фігурант справи про заволодіння 404 млн доларів США із "вишками Бойка" постане перед судом. Обвинувачений створював та купував фіктивні підприємства, а також виготовляв підроблені документи, сприяючи легалізації коштів.

Судитимуть ще одного фігуранта справи "вишок Бойка": обвинувачений створював підприємства та виготовляв фіктивні документи

У справі про заволодіння понад 404 млн доларів США під час придбання бурових вишок, судитимуть ще одного учасника, якому інкриміновано участь у злочинній організації, а на об`єкти нерухомості фігуранта - вже накладено арешт, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно одного із учасників злочинної організації про заволодіння 404,3 млн доларів США Чорноморнафтогазу під час придбання двох бурових вишок.

- ідеться у дописі.

Довідка

Очолював цю злочинну організацію експрезидент-втікач. Серед її учасників були керівники і службові особи Кабінету Міністрів України, НАК "Нафтогаз України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", окремих банківських установ України, суб`єкти господарської діяльності та цивільні особи.

За даними слідства, учасники злочинної організації у 2010-2011 роках організували і провели державні закупівлі для ДАТ "Чорноморнафтогаз" двох морських плавучих бурових установок за майже вдвічі завищеною вартістю в сумі 404,3 млн доларів США, що в еквіваленті становило 3,2 млрд грн.

- інформує Офіс Генерального прокурора. 

Кошти у подальшому було незаконно легалізовано через фіктивні компанії-нерезиденти. Цим державі було завдано збитків.

Стосовно 3 осіб вже є обвинувальні вироки, інших 9 співучасників оголошено в розшук

- нагадує Офіс Генерального прокурора.

Діяльність обвинуваченого

Згідно відведеної ролі обвинувачений для використання у злочинній діяльності створив і придбав понад 30 підприємств, як резидентів, так і нерезидентів. Установчі документи і печатки цих підприємств він передав іншим співучасникам злочинної організації.

Також він виготовив фіктивні документи підприємств для використання, у тому числі для уявного проведення тендерів, та за допомогою комп`ютерної програми "Клієнт-банк", здійснював електронні перекази коштів, одержаних злочинним шляхом, та сприяв їх легалізації.   

Обвинуваченому інкриміновано участь у злочинній організації, заволодіння майном, службове підроблення, підроблення документів, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4, ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України).

З метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, накладено арешт на об`єкти нерухомості обвинуваченого – будинок, земельну ділянку, розташовані у м. Києві, частку в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю, де він є співзасновником. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ДБР.

Нагадаємо

Віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов отримав підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря. 

  Вищий антикорупційний суд обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень, передає УНН.  

САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері, яка могла призвести до 1 млрд грн збитків. Забудовник та посадовці міністерства організували схему із землею в Києві.

УНН раніше повідомляв, що у Чорному морі загорілися три так звані "вишки Бойка"Горіння зафіксовано на всіх трьох бурових платформах на схід від острова Зміїний, які зазнали нападу. 

Корупція в Мінрегіоні: ВАКС арештував скандального забудовника Копистиру20.06.25, 13:21 • 5088 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Чернишов Олексій Михайлович
Генеральний прокурор (Україна)
Національне антикорупційне бюро України
Нафтогаз України
Чорне море
Чорноморнафтогаз
Київ
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