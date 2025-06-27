Будут судить еще одного фигуранта дела "вышек Бойко": обвиняемый создавал предприятия и изготавливал фиктивные документы

В деле о завладении более чем 404 млн долларов США при приобретении буровых вышек будут судить еще одного участника, которому инкриминировано участие в преступной организации, а на объекты недвижимости фигуранта уже наложен арест, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении одного из участников преступной организации о завладении 404,3 млн долларов США «Черноморнефтегаза» при приобретении двух буровых вышек. - говорится в сообщении.

Справка

Эту преступную организацию возглавлял беглый экс-президент. Среди ее участников были руководители и должностные лица Кабинета Министров Украины, НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Черноморнефтегаз", отдельных банковских учреждений Украины, субъекты хозяйственной деятельности и гражданские лица.

По данным следствия, участники преступной организации в 2010-2011 годах организовали и провели государственные закупки для ГАО "Черноморнефтегаз" двух морских плавучих буровых установок по почти вдвое завышенной стоимости в сумме 404,3 млн долларов США, что в эквиваленте составляло 3,2 млрд грн. - информирует Офис Генерального прокурора.

Средства в дальнейшем были незаконно легализованы через фиктивные компании-нерезиденты. Этим государству был нанесен ущерб.

В отношении 3 лиц уже есть обвинительные приговоры, остальные 9 соучастников объявлены в розыск - напоминает Офис Генерального прокурора.

Деятельность обвиняемого

Согласно отведенной роли обвиняемый для использования в преступной деятельности создал и приобрел более 30 предприятий, как резидентов, так и нерезидентов. Учредительные документы и печати этих предприятий он передал другим соучастникам преступной организации.

Также он изготовил фиктивные документы предприятий для использования, в том числе для мнимого проведения тендеров, и с помощью компьютерной программы "Клиент-банк", осуществлял электронные переводы средств, полученных преступным путем, и способствовал их легализации.

Обвиняемому инкриминировано участие в преступной организации, завладение имуществом, служебный подлог, подлог документов, а также легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4, ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

С целью обеспечения возмещения причиненного вреда, наложен арест на объекты недвижимости обвиняемого – дом, земельный участок, расположенные в г. Киеве, долю в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью, где он является соучредителем. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями ГБР.

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