Горять "вишки Бойка" в Чорному морі - моніторингові ресурси
Київ • УНН
Супутникові знімки показали, що три бурові платформи «вишки Бойка» в Чорному морі горять. Раніше ці об'єкти використовувалися російськими військовими для стеження за ЗСУ в акваторії.
У Чорному морі загорілися три так звані "вишки Бойка". Як пише УНН про це повідомив Телеграм-канал "Кримський вітер" із посиланням на дані супутникової зйомки.
Деталі
Горіння зафіксовано на всіх трьох бурових платформах на схід від острова Зміїний, які зазнали нападу. Станом на 24 серпня, середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму.
Нагадаємо
Раніше "вишки Бойка", де російські військові ховали обладнання для стеженням за ЗСУ в акваторії Чорного моря, вже зазнали нападу.
Представник ГУР МО України Андрій Юсов розповів, що після звільнення "вишок Бойка" росія втратила можливості ведення розвідки в небі, на воді та на суходолі, а Сили оборони розширили можливості проводити наступні успішні операції в Чорному морі та Криму.
На вишці, яку вразили в Чорному морі, росіяни встановлювали обладнання, щоб подавати хибні сигнали GPS - Плетенчук 10.08.24, 16:28 • 35563 перегляди