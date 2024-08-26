Горят "вышки Бойко" в Черном море - мониторинговые ресурсы

В Черном море загорелись три так называемые "вышки Бойко". Как пишет УНН об этом сообщил Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Детали

Горение зафиксировано на всех трех буровых платформах восточнее острова Змеиный подверглись нападению. По состоянию на 24 августа, средняя платформа горит, а с 3-й платформы идет столб дыма.

Напомним

Ранее "вышки Бойко", где российские военные прятали оборудование для слежением за ВСУ в акватории Черного моря уже подверглись нападению.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал, что после освобождения "вышек Бойко" россия потеряла возможности ведения разведки в небе, на воде и на суше, а Силы обороны расширили возможности проводить следующие успешные операции в Черном море и Крыму.

В ВМС рассказали об операции по возвращению "Вышек Бойко": "Добраться на такое расстояние - это надо быть очень крутыми ребятами"