Горят "вышки Бойко" в Черном море - мониторинговые ресурсы
Киев • УНН
Спутниковые снимки показали, что три буровые платформы "вышки Бойко" в Черном море горят. Ранее эти объекты использовались российскими военными для слежения за ВСУ в акватории.
В Черном море загорелись три так называемые "вышки Бойко". Как пишет УНН об этом сообщил Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки.
Детали
Горение зафиксировано на всех трех буровых платформах восточнее острова Змеиный подверглись нападению. По состоянию на 24 августа, средняя платформа горит, а с 3-й платформы идет столб дыма.
Напомним
Ранее "вышки Бойко", где российские военные прятали оборудование для слежением за ВСУ в акватории Черного моря уже подверглись нападению.
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал, что после освобождения "вышек Бойко" россия потеряла возможности ведения разведки в небе, на воде и на суше, а Силы обороны расширили возможности проводить следующие успешные операции в Черном море и Крыму.
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