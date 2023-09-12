В ВМС рассказали об операции по возвращению "Вышек Бойко": "Добраться на такое расстояние - это надо быть очень крутыми ребятами"

Как отметил Плетенчук, российские корабли прекратили заходить в ту часть Черного моря, где установлены так называемые «вышки Бойко», после того, как был потоплен корабль рф "Василий Бех".

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“Был у них такой корабль, который транспортировал вооружение и личный состав на остров Змеиный. И после этого они сделали уже выводы. И больше года мы не наблюдали там присутствия. Но нельзя было исключать, что туда может зайти какая-то диверсионная группа с использованием каких-то других маломерных, например, лодок для того, чтобы доставить личный состав. Поэтому, конечно, эта операция была рискованной в достаточной степени,” – заявил Плетенчук.

По его словам, сложнее всего было добраться до «вышек» на резиновых лодках. Была угроза высадки диверсионных групп с малых лодок на «вышки Бойко» и опасность с воздуха.

«Добраться на такое расстояние – это реально надо быть очень крутыми ребятами, какими Гуровцы и являются. Несмотря на то, что мы освободили эту зону от присутствия российских военных кораблей, все равно условно можно считать серой, потому что российская авиация там присутствует постоянно, к сожалению, пока что. Она ведет разведку и даже наносит огневое поражение. Эту ситуацию могли бы исправить наличие у нас соответствующих средств противовоздушной обороны. Речь о самолетах F-16», – сказал Плетенчук.

Напомним

11 сентября Главное управление разведки МО Украины сообщило об успешном завершении уникальной операции по установлению контроля над «Вышками Бойко» и рядом буровых платформ.

Также Главное управление разведки МО Украины опубликовало уникальные документальные кадры тайной спецоперации ГУР МО на газодобывающих платформах в Черном море.