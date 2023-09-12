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В ВМС рассказали об операции по возвращению "Вышек Бойко": "Добраться на такое расстояние - это надо быть очень крутыми ребятами"

Киев • УНН

 • 261178 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Береговые войска ВМС Украины более года полностью контролируют часть Черного моря, где установлены так называемые «вышки Бойко», которые накануне удалось вернуть Киеву под свой контроль. Украинские спецназовцы рисковали жизнью, чтобы добраться до них на резиновых лодках. Об этом в эфире Радио Свобода сказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает УНН

Как отметил Плетенчук, российские корабли прекратили заходить в ту часть Черного моря, где установлены так называемые «вышки Бойко», после того, как был потоплен корабль рф "Василий Бех".

Цитата

“Был у них такой корабль, который транспортировал вооружение и личный состав на остров Змеиный. И после этого они сделали уже выводы. И больше года мы не наблюдали там присутствия. Но нельзя было исключать, что туда может зайти какая-то диверсионная группа с использованием каких-то других маломерных, например, лодок для того, чтобы доставить личный состав. Поэтому, конечно, эта операция была рискованной в достаточной степени,” – заявил Плетенчук.

По его словам, сложнее всего было добраться до «вышек» на резиновых лодках. Была угроза высадки диверсионных групп с малых лодок на «вышки Бойко» и опасность с воздуха.

«Добраться на такое расстояние – это реально надо быть очень крутыми ребятами, какими Гуровцы и являются. Несмотря на то, что мы освободили эту зону от присутствия российских военных кораблей, все равно условно можно считать серой, потому что российская авиация там присутствует постоянно, к сожалению, пока что. Она ведет разведку и даже наносит огневое поражение. Эту ситуацию могли бы исправить наличие у нас соответствующих средств противовоздушной обороны. Речь о самолетах F-16», – сказал Плетенчук.

Напомним

11 сентября Главное управление разведки МО Украины сообщило об успешном завершении уникальной операции по установлению контроля над «Вышками Бойко» и рядом буровых платформ.

Также Главное управление разведки МО Украины опубликовало уникальные документальные кадры тайной спецоперации ГУР МО на газодобывающих платформах в Черном море.

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