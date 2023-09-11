Україна повернула під контроль "Вишки Бойка" - ГУР

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«Вишки Бойка» — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.

росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях.

Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

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