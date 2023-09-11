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Украина вернула под контроль "Вышки Бойко" - ГУР

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Главное управление разведки МО Украины сообщило об успешном завершении уникальной операции по установлению контроля над «Вышками Бойко» и рядом буровых платформ, передает УНН

Детали

«Вышки Бойко» — это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море.

россия оккупировала их в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях.
В частности, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.

 Уникальную операцию по установлению контроля над «Вышками Бойко» провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности под контроль были возвращены буровые платформы «Петр Годовалец» и «Украина», а также СПБУ «Таврида» и СПБУ «Сиваш».

Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС «Неву», которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить.

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