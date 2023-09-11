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Буданов: возвращение к админграницам 1991 года - единственный вариант завершения войны в Украине

Киев • УНН

 • 307311 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Единственным вариантом завершения российско-украинской войны является возвращение Украины к международно признанным границам 1991 года. Без этого конфликт в той или иной форме может продолжаться всю жизнь, предупредил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) 10 сентября, информирует УНН.

Цитата

"Моя личная позиция (относительно окончания войны в Украине, - ред.) не изменилась - это возвращение к административным границам 1991 года. Другого варианта завершения этой войны не существует. Без этого конфликт будет в той или иной форме вообще всю жизнь. Потому, что пограничные столкновения никогда не остановятся, обмен ракетными ударами, ударами беспилотниками будет продолжаться", - заявил глава ГУР.

Детали

Он подчеркнул, чтобы это остановить, необходимо вернуться к признанным миром границам и к миропорядку, "который выстраивался очень много лет". 

"Только возвращение к определённым нормам и порядкам остановит все эти процессы. И все страны без исключения должны уважать международное право. Если гипотетически что-то произойдет иначе, то это будет сигнал для всех, что в любой точке мира абсолютно террористическими способами можно менять как миропорядок, так и жизнь в целом. А я думаю, что это может очень плохо кончиться", - заметил Буданов.

Напомним

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) заявил, что полномасштабная война, которую начала россия против Украины не будет долговременной, однако это зависит от того, кто как определяет "длительный срок".

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