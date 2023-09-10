Буданов не поділяє думку, що війна буде довготривалою та пояснив, що це значить

Цитата

«Я не поділяю думку, що це буде довготривалою війною. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо перш за все по противнику», - сказав Буданов.

Він зазначив, що росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії.

«Але знову ж таки, якщо ви говорите про пів року, сім місяців, про рік і думаєте, що це довготривалий термін, то цілком зрозуміло, що ви будете праві», - додав Буданов.

Доповнення

В липні тоді ще міністр оборони Олексій Резніков заявив, що повномасштабна війна росія проти України може закінчитися наступного літа.