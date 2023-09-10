Буданов не разделяет мнение, что война будет долговременной и объяснил, что это значит
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Полномасштабная война, которую начала россия против Украины не будет долговременной, однако это зависит от того, кто как определяет «длительный срок». Такое мнение высказал генерал-майор, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщает УНН.
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«Я не разделяю мнение, что это будет долговременной войной. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем прежде всего по противнику», - сказал Буданов.
Он отметил, что россияне физически не могут вести долговременные действия.
«Но опять же, если вы говорите про полгода, семь месяцев, про год и думаете, что это долговременный срок, то вполне понятно, что вы будете правы», - добавил Буданов.
Дополнение
В июле тогда еще министр обороны Алексей Резников заявил, что полномасштабная война россия против Украины может закончиться следующим летом.