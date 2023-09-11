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Буданов: повернення до адмінкордонів 1991 року - єдиний варіант завершення війни в Україні

Буданов: повернення до адмінкордонів 1991 року - єдиний варіант завершення війни в Україні

Київ • УНН

 • 307315 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Єдиним варіантом завершення російсько-української війни є повернення України до міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Без цього конфлікт у тій чи іншій формі може тривати все життя, попередив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) 10 вересня, інформує УНН.

Цитата

"Моя особиста позиція (щодо закінчення війни в Україні, - ред.) не змінилася - це повернення до адміністративних кордонів 1991 року. Іншого варіанту завершення цієї війни не існує. Без цього конфлікт буде в тій чи іншій формі взагалі все життя. Тому, що прикордонні сутички ніколи не зупиняться, обмін ракетними ударами, ударами безпілотниками буде продовжуватися", - заявив очільник ГУР.

Деталі

Він підкреслив, щоб це зупинити, необхідно повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, "який вибудовувався дуже багато років". 

"Тільки повернення до визначених норм і порядків зупинить усі ці процеси. І усі країни без винятку мають поважати міжнародне право. Якщо гіпотетично щось відбудеться інакше, то це буде сигнал для всіх, що в будь-якій точці світу абсолютно терористичними способами можна змінювати як світопорядок, так і життя в цілому. А я думаю, що це може дуже погано скінчитися", - зауважив Буданов.

Нагадаємо

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив, що повномасштабна війна, яку розпочала росія проти України не буде довготривалою, проте це залежить від того, хто як визначає "тривалий термін".

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