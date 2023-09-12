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У ВМС розповіли про операцію з повернення "Вишок Бойка": "Дістатися на таку відстань – це треба бути дуже крутими хлопцями”

У ВМС розповіли про операцію з повернення "Вишок Бойка": "Дістатися на таку відстань – це треба бути дуже крутими хлопцями”

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Берегові війська ВМС України більше ніж рік повністю контролюють частину Чорного моря, де встановлені так звані «вишки Бойка», які напередодні вдалось повернути Києву під свій контроль. Українські спецпризначенці ризикували життям, щоб дістатися до них на гумових човнах. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє УНН

Як зазначив Плетенчук, російські кораблі припинили заходити в ту частину Чорного моря, де встановлені так звані «вишки Бойка», після того, як був потоплений корабель рф "Василій Бех".

Цитата

“Був у них такий корабель, який транспортував озброєння та особовий склад на острів Зміїний. І після цього вони зробили вже висновки. І більше року ми не спостерігали там присутності. Але не можна було виключати, що туди може зайти якась диверсійна група з використанням якихось інших маломірних, наприклад, човнів для того, щоб доставити особовий склад. Тому, звісно, ця операція була ризикованою в достатній мірі,” – заявив Плетенчук.

За його словами, найскладніше було дістатися до «вишок» на гумових човнах. Була загроза висадки диверсійних груп з малих човнів на «вишки Бойка» та небезпека з повітря.

«Дістатися на таку відстань – це реально треба бути дуже крутими хлопцями, якими Гурівці і є. Незважаючи на те, що ми звільнили цю зону від присутності російських військових кораблів, все одно умовно можна вважати сірою, тому що російська авіація там присутня постійно, на жаль, поки що. Вона веде розвідку і навіть наносить вогневе ураження. Цю ситуацію могли б виправити наявність у нас відповідних засобів протиповітряної оборони. Мова про літаки F-16», – сказав Плетенчук.

Нагадаємо

11 вересня Головне управління розвідки МО України повідомило про успішне завершення унікальної операції зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» та низкою бурових платформ.

Також Головне управління розвідки МО України опублікувало унікальні документальні кадри таємної спецоперації ГУР МО на газовидобувних платформах у Чорному морі.

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