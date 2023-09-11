ГУР показало кадри спецоперації з повернення під контроль "Вишок Бойка"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Головне управління розвідки МО України опублікувало унікальні документальні кадри таємної спецоперації ГУР МО на газовидобувних платформах у Чорному морі, передає УНН.
Так, розвідка показала унікальні кадри спецоперації ГУР МО України зі встановлення контролю над «Вишками Бойка». На фото, зокрема, зафіксовано:
· Шлях розвідників-спецпризначенців штормовою акваторією на ґумових човнах;
· Зачистка об’єктів та демонтаж засобів розвідки держави-агресора;
· Зіткнення з ворожою авіацією;
· Евакуація «Конана» - воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.
Доповнення
Головне управління розвідки МО України повідомило про успішне завершення унікальної операції зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» та низкою бурових платформ.