ГУР показало кадры спецоперации по возвращению под контроль "Вышек Бойко"

Так, разведка показала уникальные кадры спецоперации ГУР МО Украины по установлению контроля над «Вышками Бойко». На фото, в частности, зафиксировано:

· Путь разведчиков-спецназовцев по штормовой акватории на резиновых лодках;

· Зачистка объектов и демонтаж средств разведки государства-агрессора;

· Столкновение с вражеской авиацией;

· Эвакуация «Конана» - воина, который оказался за бортом и провел в открытом море 14 часов.

Дополнение

Главное управление разведки МО Украины сообщило об успешном завершении уникальной операции по установлению контроля над «Вышками Бойко» и рядом буровых платформ.