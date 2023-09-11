ГУР показало кадры спецоперации по возвращению под контроль "Вышек Бойко"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Главное управление разведки МО Украины опубликовало уникальные документальные кадры тайной спецоперации ГУР МО на газодобывающих платформах в Черном море, передает УНН.
Так, разведка показала уникальные кадры спецоперации ГУР МО Украины по установлению контроля над «Вышками Бойко». На фото, в частности, зафиксировано:
· Путь разведчиков-спецназовцев по штормовой акватории на резиновых лодках;
· Зачистка объектов и демонтаж средств разведки государства-агрессора;
· Столкновение с вражеской авиацией;
· Эвакуация «Конана» - воина, который оказался за бортом и провел в открытом море 14 часов.
Дополнение
Главное управление разведки МО Украины сообщило об успешном завершении уникальной операции по установлению контроля над «Вышками Бойко» и рядом буровых платформ.