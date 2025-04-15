ДАТ Чорноморнафтогаз

Радіна заявила, що більшість доходів державі у 2024 році забезпечили два держпідприємства, а не конкурси АРМА. Вона закликала до
нової системи управління активами.
Російські військові намагаються атакувати газовидобувні вежі поблизу острова Зміїний. Українським захисникам вдається утримувати
контроль над вежами та островом, завдаючи ударів по ворогу.
Суд повторно заарештував корпоративні права 21 обласного та міського оператора газорозподільних систем після того, як власники оскаржили попередній арешт у суді.