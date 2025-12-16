Окупаційна адміністрація Херсонської області фактично визнала провал у відновленні базової інфраструктури: газифікація лівобережжя сягає лише 27%, а десятки тисяч об’єктів залишаються без підключення, попри гучні обіцянки "інтеграції" в російські системи. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

За заявою гауляйтера сальдо, рівень газифікації лівобережжя становить лише 27%, а близько 38 тисяч об’єктів залишаються без підключення. Попри спроби подати це як "тимчасові труднощі" та пообіцяти включення регіону в "єдину російську систему газифікації", на практиці йдеться про критичний стан, до якого область була доведена саме за часів окупації - зазначають у ЦНС.

Формальним постачальником газу в регіоні визначено "Черноморнефтегаз", який нібито опрацьовує сотні заяв від населення. Втім, за інформацією джерел ЦНС, більшість звернень роками залишаються без реального руху. Компанія затягує строки під приводом "технічної неможливості", відсутності тиску в мережах або необхідності додаткових погоджень. Насправді ж значна частина газових ліній або не функціонує, або перебуває в аварійному стані через багаторічну безгосподарність, відсутність ремонту та демонтаж обладнання після захоплення регіону.

Інсайдери ЦНС повідомляють, що всередині окупаційних структур визнають: відновлення повноцінної газифікації потребує масштабної реконструкції мереж, на яку немає ні ресурсів, ні кадрів. Замість цього обирається тактика імітації — прийом заяв, формальні виїзди комісій та нескінченні бюрократичні кола, які дозволяють звітувати "на папері", не вирішуючи проблему по суті.

Ситуація з газифікацією на Херсонщині є типовою для всієї окупаційної моделі управління. Під гаслами інтеграції та розвитку відбувається деградація базових систем життєзабезпечення. Населення залишається без газу, змушене переходити на небезпечні альтернативи опалення, тоді як відповідальність розмивається між адміністраціями та підконтрольними рф компаніями - йдеться у повідомленні.

