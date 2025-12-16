Окупаційна влада визнала провал газифікації на лівобережжі Херсонщини - ЦНС

$42.250.05
49.650.19
ukenru
10:57 • 7432 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 12124 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 14553 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 20346 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 19452 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 20983 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 28657 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21354 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19279 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16909 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.7м/с
80%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск16 грудня, 03:38 • 19253 перегляди
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків16 грудня, 04:06 • 18496 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер16 грудня, 04:19 • 24766 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39 • 13492 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 11334 перегляди
Публікації
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 4530 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 11568 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 63784 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 59362 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 65919 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Андрій Сибіга
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Нідерланди
Польща
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 38832 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 55940 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 56215 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 59991 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 94683 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дія (сервіс)
Coca-Cola

Окупаційна влада визнала провал газифікації на лівобережжі Херсонщини - ЦНС

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Окупаційна адміністрація Херсонської області визнала, що газифікація лівобережжя сягає лише 27%, залишаючи без підключення близько 38 тисяч об’єктів. Це відбувається попри обіцянки інтеграції в російські системи, а значна частина газових ліній не функціонує або перебуває в аварійному стані.

Окупаційна влада визнала провал газифікації на лівобережжі Херсонщини - ЦНС

Окупаційна адміністрація Херсонської області фактично визнала провал у відновленні базової інфраструктури: газифікація лівобережжя сягає лише 27%, а десятки тисяч об’єктів залишаються без підключення, попри гучні обіцянки "інтеграції" в російські системи. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

За заявою гауляйтера сальдо, рівень газифікації лівобережжя становить лише 27%, а близько 38 тисяч об’єктів залишаються без підключення. Попри спроби подати це як "тимчасові труднощі" та пообіцяти включення регіону в "єдину російську систему газифікації", на практиці йдеться про критичний стан, до якого область була доведена саме за часів окупації

- зазначають у ЦНС.

Формальним постачальником газу в регіоні визначено "Черноморнефтегаз", який нібито опрацьовує сотні заяв від населення. Втім, за інформацією джерел ЦНС, більшість звернень роками залишаються без реального руху. Компанія затягує строки під приводом "технічної неможливості", відсутності тиску в мережах або необхідності додаткових погоджень. Насправді ж значна частина газових ліній або не функціонує, або перебуває в аварійному стані через багаторічну безгосподарність, відсутність ремонту та демонтаж обладнання після захоплення регіону.

Інсайдери ЦНС повідомляють, що всередині окупаційних структур визнають: відновлення повноцінної газифікації потребує масштабної реконструкції мереж, на яку немає ні ресурсів, ні кадрів. Замість цього обирається тактика імітації — прийом заяв, формальні виїзди комісій та нескінченні бюрократичні кола, які дозволяють звітувати "на папері", не вирішуючи проблему по суті.

Ситуація з газифікацією на Херсонщині є типовою для всієї окупаційної моделі управління. Під гаслами інтеграції та розвитку відбувається деградація базових систем життєзабезпечення. Населення залишається без газу, змушене переходити на небезпечні альтернативи опалення, тоді як відповідальність розмивається між адміністраціями та підконтрольними рф компаніями

- йдеться у повідомленні.

Окупанти в Херсонській області насильно захоплюють будинки місцевих жителів – АТЕШ24.11.25, 10:32 • 3794 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Херсонська область
Чорноморнафтогаз