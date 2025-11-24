Окупанти в Херсонській області насильно захоплюють будинки місцевих жителів – АТЕШ
Київ • УНН
Рух АТЕШ повідомляє про нові випадки порушень з боку російських військових у Херсонській області. Підрозділи 227-ї артилерійської бригади самовільно займають приватні будинки в селищі Дудчине, виселяючи місцевих жителів.
Проукраїнські партизани АТЕШ повідомляють про нові випадки порушень з боку російських військових у Херсонській області. За їхніми даними, підрозділи 227-ї артилерійської бригади, укомплектовані військовослужбовцями чеченського походження, самовільно займають приватні будинки в селищі Дудчине, примусово виселяючи місцевих жителів.
Деталі
Людей змушують покидати свої домівки та відправляють у інші населені пункти, часто без можливості забрати речі та без надання альтернативного житла.
Місцеві також фіксують мародерство: після виселення власників окупанти користуються майном за власними потребами, і на звернення громадян не реагують.
За словами джерел, такі дії супроводжуються погрозами та психологічним тиском, що створює додаткову небезпеку для цивільного населення в регіоні.
