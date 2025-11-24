$42.150.00
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
21:45 • 12781 перегляди
CBS Nеws: Зеленський може поїхати до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 21633 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 27480 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 22348 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 20648 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 18753 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 15405 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25 • 15181 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 38609 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Алкоголізм у військах рф: командування кидає на передову пʼяних солдат

Київ • УНН

 • 764 перегляди

108-й десантно-штурмовий полк рф на Запорізькому напрямку зіткнувся з різким погіршенням дисципліни через масове зловживання алкоголем, що призводить до смертей від отруєння та невиконання бойових завдань. Командування приховує проблему, провокуючи конфлікти між військовими.

Алкоголізм у військах рф: командування кидає на передову пʼяних солдат

На Запорізькому напрямку в 108-му десантно-штурмовому полку російської армії різко погіршилася дисципліна: підрозділ масово зловживає алкоголем, через що бійці гинуть від отруєння, не виконують задач і створюють небезпечні ситуації на фронті. Командування приховує проблему, що призводить до конфліктів між тверезими та нетверезими військовими. Про це інформує партизанський рух АТЕШ, передає УНН.

Деталі

Агенти АТЕШ у лавах 108-го десантно-штурмового полку армії рф фіксують повне розкладання дисципліни серед особового складу на Запорізькому напрямку та смерті, спричинені алкоголем.

З наближенням зими щоденна потреба в спиртному перетворила підрозділ на формування, неспроможне виконувати бойові завдання. Так звані "100 грамів" перетворилися на літри, а полк став осередком алкоголізму

- йдеться у дописі.

Зазначається, що нові військові гинуть не від куль, а від алкогольного отруєння.

Командування свідомо приховує ситуацію: п’яні солдати - зручний ресурс, вони не ставлять запитань і йдуть у штурм "під зігрівом"

- повідомляють партизани.

За даними руху АТЕШ, це провокує жорсткі конфлікти з тверезими бійцями: нетверезі підставляють їх під удар - шумлять, світять ліхтарями, стріляють у повітря, засинають на посту, забувають зброю і навіть відкривають вогонь по своїх.

Нагадаємо

Агенти проукраїнського руху АТЕШ повідомили, що мобілізовані із території окупованої Луганщини під Покровськом дезертирують і не хочуть іти на "м'ясні штурми".

Партизани АТЕШ: російські військові гинуть на фронті через протерміновані боєприпаси часів СРСР

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Покровськ
Луганська область
Запорізька область