108-й десантно-штурмовий полк рф на Запорізькому напрямку зіткнувся з різким погіршенням дисципліни через масове зловживання алкоголем, що призводить до смертей від отруєння та невиконання бойових завдань. Командування приховує проблему, провокуючи конфлікти між військовими.
На Запорізькому напрямку в 108-му десантно-штурмовому полку російської армії різко погіршилася дисципліна: підрозділ масово зловживає алкоголем, через що бійці гинуть від отруєння, не виконують задач і створюють небезпечні ситуації на фронті. Командування приховує проблему, що призводить до конфліктів між тверезими та нетверезими військовими. Про це інформує партизанський рух АТЕШ, передає УНН.
Деталі
Агенти АТЕШ у лавах 108-го десантно-штурмового полку армії рф фіксують повне розкладання дисципліни серед особового складу на Запорізькому напрямку та смерті, спричинені алкоголем.
З наближенням зими щоденна потреба в спиртному перетворила підрозділ на формування, неспроможне виконувати бойові завдання. Так звані "100 грамів" перетворилися на літри, а полк став осередком алкоголізму
Зазначається, що нові військові гинуть не від куль, а від алкогольного отруєння.
Командування свідомо приховує ситуацію: п’яні солдати - зручний ресурс, вони не ставлять запитань і йдуть у штурм "під зігрівом"
За даними руху АТЕШ, це провокує жорсткі конфлікти з тверезими бійцями: нетверезі підставляють їх під удар - шумлять, світять ліхтарями, стріляють у повітря, засинають на посту, забувають зброю і навіть відкривають вогонь по своїх.
