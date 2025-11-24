$42.150.00
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 16168 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 23737 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 29533 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 23775 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 21302 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 19204 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
23 ноября, 14:06 • 15513 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
23 ноября, 12:25 • 15318 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 39843 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат

Киев • УНН

 • 2470 просмотра

108-й десантно-штурмовой полк РФ на Запорожском направлении столкнулся с резким ухудшением дисциплины из-за массового злоупотребления алкоголем, что приводит к смертям от отравления и невыполнению боевых задач. Командование скрывает проблему, провоцируя конфликты между военными.

Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат

На Запорожском направлении в 108-м десантно-штурмовом полку российской армии резко ухудшилась дисциплина: подразделение массово злоупотребляет алкоголем, из-за чего бойцы погибают от отравления, не выполняют задач и создают опасные ситуации на фронте. Командование скрывает проблему, что приводит к конфликтам между трезвыми и нетрезвыми военными. Об этом информирует партизанское движение АТЕШ, передает УНН.

Детали

Агенты АТЕШ в рядах 108-го десантно-штурмового полка армии РФ фиксируют полное разложение дисциплины среди личного состава на Запорожском направлении и смерти, вызванные алкоголем.

С приближением зимы ежедневная потребность в спиртном превратила подразделение в формирование, неспособное выполнять боевые задачи. Так называемые "100 граммов" превратились в литры, а полк стал очагом алкоголизма

- говорится в сообщении.

Отмечается, что новые военные погибают не от пуль, а от алкогольного отравления.

Командование сознательно скрывает ситуацию: пьяные солдаты - удобный ресурс, они не задают вопросов и идут в штурм "под согревом"

- сообщают партизаны.

По данным движения АТЕШ, это провоцирует жесткие конфликты с трезвыми бойцами: нетрезвые подставляют их под удар - шумят, светят фонарями, стреляют в воздух, засыпают на посту, забывают оружие и даже открывают огонь по своим.

Напомним

Агенты проукраинского движения АТЕШ сообщили, что мобилизованные с территории оккупированной Луганщины под Покровском дезертируют и не хотят идти на "мясные штурмы".

Партизаны АТЕШ: российские военные гибнут на фронте из-за просроченных боеприпасов времен СССР18.11.25, 21:28 • 3711 просмотров

Вита Зеленецкая

