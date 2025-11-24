Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат
Киев • УНН
108-й десантно-штурмовой полк РФ на Запорожском направлении столкнулся с резким ухудшением дисциплины из-за массового злоупотребления алкоголем, что приводит к смертям от отравления и невыполнению боевых задач. Командование скрывает проблему, провоцируя конфликты между военными.
На Запорожском направлении в 108-м десантно-штурмовом полку российской армии резко ухудшилась дисциплина: подразделение массово злоупотребляет алкоголем, из-за чего бойцы погибают от отравления, не выполняют задач и создают опасные ситуации на фронте. Командование скрывает проблему, что приводит к конфликтам между трезвыми и нетрезвыми военными. Об этом информирует партизанское движение АТЕШ, передает УНН.
Детали
Агенты АТЕШ в рядах 108-го десантно-штурмового полка армии РФ фиксируют полное разложение дисциплины среди личного состава на Запорожском направлении и смерти, вызванные алкоголем.
С приближением зимы ежедневная потребность в спиртном превратила подразделение в формирование, неспособное выполнять боевые задачи. Так называемые "100 граммов" превратились в литры, а полк стал очагом алкоголизма
Отмечается, что новые военные погибают не от пуль, а от алкогольного отравления.
Командование сознательно скрывает ситуацию: пьяные солдаты - удобный ресурс, они не задают вопросов и идут в штурм "под согревом"
По данным движения АТЕШ, это провоцирует жесткие конфликты с трезвыми бойцами: нетрезвые подставляют их под удар - шумят, светят фонарями, стреляют в воздух, засыпают на посту, забывают оружие и даже открывают огонь по своим.
Напомним
Агенты проукраинского движения АТЕШ сообщили, что мобилизованные с территории оккупированной Луганщины под Покровском дезертируют и не хотят идти на "мясные штурмы".
