Оккупанты в Херсонской области насильно захватывают дома местных жителей – АТЕШ
Киев • УНН
Движение АТЕШ сообщает о новых случаях нарушений со стороны российских военных в Херсонской области. Подразделения 227-й артиллерийской бригады самовольно занимают частные дома в поселке Дудчино, выселяя местных жителей.
Проукраинские партизаны АТЕШ сообщают о новых случаях нарушений со стороны российских военных в Херсонской области. По их данным, подразделения 227-й артиллерийской бригады, укомплектованные военнослужащими чеченского происхождения, самовольно занимают частные дома в поселке Дудчино, принудительно выселяя местных жителей. Об этом партизаны сообщили в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Людей заставляют покидать свои дома и отправляют в другие населенные пункты, часто без возможности забрать вещи и без предоставления альтернативного жилья.
Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат24.11.25, 04:49 • 7864 просмотра
Местные также фиксируют мародерство: после выселения владельцев оккупанты пользуются имуществом по собственным потребностям, и на обращения граждан не реагируют.
По словам источников, такие действия сопровождаются угрозами и психологическим давлением, что создает дополнительную опасность для гражданского населения в регионе.
Первые мобилизованные из Луганской области дезертируют под Покровском – АТЕШ20.11.25, 21:11 • 10035 просмотров