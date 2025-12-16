$42.250.05
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 12075 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 14517 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 20308 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 19424 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 20968 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 28642 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21351 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19278 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16906 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
Оккупационные власти признали провал газификации на левобережье Херсонщины - ЦНС

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Оккупационная администрация Херсонской области признала, что газификация левобережья достигает лишь 27%, оставляя без подключения около 38 тысяч объектов. Это происходит несмотря на обещания интеграции в российские системы, а значительная часть газовых линий не функционирует или находится в аварийном состоянии.

Оккупационные власти признали провал газификации на левобережье Херсонщины - ЦНС

Оккупационная администрация Херсонской области фактически признала провал в восстановлении базовой инфраструктуры: газификация левобережья достигает лишь 27%, а десятки тысяч объектов остаются без подключения, несмотря на громкие обещания "интеграции" в российские системы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

По заявлению гауляйтера сальдо, уровень газификации левобережья составляет лишь 27%, а около 38 тысяч объектов остаются без подключения. Несмотря на попытки представить это как "временные трудности" и пообещать включение региона в "единую российскую систему газификации", на практике речь идет о критическом состоянии, до которого область была доведена именно во времена оккупации

- отмечают в ЦНС.

Формальным поставщиком газа в регионе определен "Черноморнефтегаз", который якобы обрабатывает сотни заявлений от населения. Впрочем, по информации источников ЦНС, большинство обращений годами остаются без реального движения. Компания затягивает сроки под предлогом "технической невозможности", отсутствия давления в сетях или необходимости дополнительных согласований. На самом же деле значительная часть газовых линий либо не функционирует, либо находится в аварийном состоянии из-за многолетней бесхозяйственности, отсутствия ремонта и демонтажа оборудования после захвата региона.

Инсайдеры ЦНС сообщают, что внутри оккупационных структур признают: восстановление полноценной газификации требует масштабной реконструкции сетей, на которую нет ни ресурсов, ни кадров. Вместо этого избирается тактика имитации — прием заявлений, формальные выезды комиссий и бесконечные бюрократические круги, которые позволяют отчитываться "на бумаге", не решая проблему по сути.

Ситуация с газификацией на Херсонщине является типичной для всей оккупационной модели управления. Под лозунгами интеграции и развития происходит деградация базовых систем жизнеобеспечения. Население остается без газа, вынуждено переходить на опасные альтернативы отопления, тогда как ответственность размывается между администрациями и подконтрольными РФ компаниями

- говорится в сообщении.

Оккупанты в Херсонской области насильно захватывают дома местных жителей – АТЕШ24.11.25, 10:32

Ольга Розгон

российская пропаганда
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Херсонская область
Черноморнефтегаз