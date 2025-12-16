Оккупационные власти признали провал газификации на левобережье Херсонщины - ЦНС

Оккупационная администрация Херсонской области фактически признала провал в восстановлении базовой инфраструктуры: газификация левобережья достигает лишь 27%, а десятки тысяч объектов остаются без подключения, несмотря на громкие обещания "интеграции" в российские системы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

По заявлению гауляйтера сальдо, уровень газификации левобережья составляет лишь 27%, а около 38 тысяч объектов остаются без подключения. Несмотря на попытки представить это как "временные трудности" и пообещать включение региона в "единую российскую систему газификации", на практике речь идет о критическом состоянии, до которого область была доведена именно во времена оккупации - отмечают в ЦНС.

Формальным поставщиком газа в регионе определен "Черноморнефтегаз", который якобы обрабатывает сотни заявлений от населения. Впрочем, по информации источников ЦНС, большинство обращений годами остаются без реального движения. Компания затягивает сроки под предлогом "технической невозможности", отсутствия давления в сетях или необходимости дополнительных согласований. На самом же деле значительная часть газовых линий либо не функционирует, либо находится в аварийном состоянии из-за многолетней бесхозяйственности, отсутствия ремонта и демонтажа оборудования после захвата региона.

Инсайдеры ЦНС сообщают, что внутри оккупационных структур признают: восстановление полноценной газификации требует масштабной реконструкции сетей, на которую нет ни ресурсов, ни кадров. Вместо этого избирается тактика имитации — прием заявлений, формальные выезды комиссий и бесконечные бюрократические круги, которые позволяют отчитываться "на бумаге", не решая проблему по сути.

Ситуация с газификацией на Херсонщине является типичной для всей оккупационной модели управления. Под лозунгами интеграции и развития происходит деградация базовых систем жизнеобеспечения. Население остается без газа, вынуждено переходить на опасные альтернативы отопления, тогда как ответственность размывается между администрациями и подконтрольными РФ компаниями - говорится в сообщении.

Оккупанты в Херсонской области насильно захватывают дома местных жителей – АТЕШ