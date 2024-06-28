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Суд повторно арештував корпоративні права понад 20 "облгазів Фірташа"

Київ • УНН

 • 22934 перегляди

Суд повторно заарештував корпоративні права 21 обласного та міського оператора газорозподільних систем після того, як власники оскаржили попередній арешт у суді.

Суд повторно арештував корпоративні права понад 20 "облгазів Фірташа"

Суд повторно арештував корпоративні права 21 обласних та міських операторів газорозподільчих систем, передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

У травні 2022 року за матеріалами ДБР слідчий суддя Печерського суду Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем.

Розпорядженням КМУ ці активи було передано в управління Акціонерного товариства "Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз".

Проте, власники газорозподільчих систем оскаржили це рішення у судовому порядку. Тож за їх позовом Вищий антикорупційний суд 25 червня 2024 року скасував арешт корпоративних прав 21 оператора газорозподільчих систем.

Вже 27 червня органом досудового розслідування забезпечено подання до Печерського районного суду м. Києва клопотання за підписом прокурора Офісу генерального прокурора щодо арешту цих корпоративних прав.

Наступного дня отримано ухвалу слідчого судді щодо нового арешту операторів цих газорозподільчих систем. Для виконання рішення суду ухвалу відправили у депозитарну установу, в якій знаходяться цінні папери – акції цих комерційних структур.

Нагадаємо

28 червня стало відомо, що Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій низки облгазів.

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума заявила, що рішення ВАКС по "облгазам фірташа" несе фінансові збитки для бюджету України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаКримінал та НП
Державне бюро розслідувань України
Вищий антикорупційний суд України
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