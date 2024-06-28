Суд повторно арестовал корпоративные права 21 областных и городских операторов газораспределительных систем, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

В мае 2022 года по материалам ГБР следственный судья Печерского суда Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Распоряжением КМУ эти активы были переданы в управление Акционерного общества "Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

Однако, владельцы газораспределительных систем обжаловали это решение в судебном порядке. Поэтому по их иску Высший антикоррупционный суд 25 июня 2024 года отменил арест корпоративных прав 21 оператора газораспределительных систем.

Уже 27 июня органом досудебного расследования обеспечено представление в Печерский районный суд г. Киева ходатайство за подписью прокурора Офиса генерального прокурора об аресте этих корпоративных прав.

На следующий день получено постановление следственного судьи о новом аресте операторов этих газораспределительных систем. Для исполнения решения суда постановление отправили в депозитарное учреждение, в котором находятся ценные бумаги - акции этих коммерческих структур.

Напомним

28 июня стало известно, что Высший антикоррупционный суд отменил аресты акций ряда облгазов.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума заявила, что решение ВАКС по "облгазам фирташа" несет финансовые убытки для бюджета Украины.