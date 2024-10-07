рф намагається атакувати газовидобувні вежі поблизу Зміїного, але Силам оборони вдається їх утримувати - ДПСУ
Київ • УНН
Російські військові намагаються атакувати газовидобувні вежі поблизу острова Зміїний. Українським захисникам вдається утримувати контроль над вежами та островом, завдаючи ударів по ворогу.
Російські військові намагаються атакувати газовидобувні вежі поблизу острова Зміїний, проте українським військовим вдається їх утримувати. На сам острів окупанти зайти не можуть.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
На запитання, чи прикордонники несуть свою варту на "Вишки Бойка", Демченко відповів:
Побудова несення служби саме там може бути специфічною, тому що ворог також намагається атакувати в тому числі ці бурові установки для того, щоб не допустити з нашого боку контролю над ними, але, як бачимо нашим захисникам вдається їх утримувати, вдається уникати ураження від ворога. Натомість саме ми завдаємо ворогу ударів, які не дозволяють йому контролювати цю територію
Також Демченко прокоментував загалом ситуацію на острові Зміїний.
За останній період можу тільки зазначити, що ворог зайти туди (на острів Зміїний - ред.) не може. Натомість звісно він намагається відстежити знаходження там українських захисників, ті дії, які ми робимо, щоб контролювати цю територію й звісно завдати ураження застосовуючи авіацію, або інші засоби саме по острову Зміїний. Водночас як у напрямку бурових установок, так й по території Зміїного наші хлопці роблять все можливе, щоб уникнути ураження від ворога, натомість забезпечити контроль в тому числі над островом Зміїний
Доповнення
5 жовтня прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного.
У вересня 2023 року Головне управління розвідки МО України повідомило про успішне завершення унікальної операції зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" та низкою бурових платформ.