рф намагається атакувати газовидобувні вежі поблизу Зміїного, але Силам оборони вдається їх утримувати - ДПСУ

Російські військові намагаються атакувати газовидобувні вежі поблизу острова Зміїний, проте українським військовим вдається їх утримувати. На сам острів окупанти зайти не можуть.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

На запитання, чи прикордонники несуть свою варту на "Вишки Бойка", Демченко відповів:

Побудова несення служби саме там може бути специфічною, тому що ворог також намагається атакувати в тому числі ці бурові установки для того, щоб не допустити з нашого боку контролю над ними, але, як бачимо нашим захисникам вдається їх утримувати, вдається уникати ураження від ворога. Натомість саме ми завдаємо ворогу ударів, які не дозволяють йому контролювати цю територію