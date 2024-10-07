рф пытается атаковать газодобывающие башни вблизи Змеиного, но Силам обороны удается их удерживать - ГПСУ

Российские военные пытаются атаковать газодобывающие башни вблизи острова Змеиный, однако украинским военным удается их удерживать. На сам остров оккупанты зайти не могут.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос, несут ли пограничники свою стражу на "Вышке Бойко", Демченко ответил:

Построение несения службы именно там может быть специфическим, потому что враг также пытается атаковать в том числе эти буровые установки для того, чтобы не допустить с нашей стороны контроля над ними, но, как видим нашим защитникам удается их удерживать, удается избегать поражения от врага. Зато именно мы наносим врагу удары, которые не позволяют ему контролировать эту территорию".

Также Демченко прокомментировал в целом ситуацию на острове Змеиный.

За последний период могу только отметить, что враг зайти туда (на остров Змеиный - ред.) не может. Зато конечно он пытается отследить нахождение там украинских защитников, те действия, которые мы делаем, чтобы контролировать эту территорию и конечно нанести поражение применяя авиацию, или другие средства именно по острову Змеиный. В то же время как в направлении буровых установок, так и по территории Змеиного наши ребята делают все возможное, чтобы избежать поражения от врага, зато обеспечить контроль в том числе над островом Змеиный