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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф пытается атаковать газодобывающие башни вблизи Змеиного, но Силам обороны удается их удерживать - ГПСУ

рф пытается атаковать газодобывающие башни вблизи Змеиного, но Силам обороны удается их удерживать - ГПСУ

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 07:01  •  5760 просмотра

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Российские военные пытаются атаковать газодобывающие башни вблизи острова Змеиный. Украинским защитникам удается удерживать контроль над башнями и островом, нанося удары по врагу.

Российские военные  пытаются атаковать газодобывающие башни вблизи острова Змеиный, однако украинским военным удается их удерживать. На сам остров оккупанты зайти не могут.

Об этом сообщил  спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос, несут ли пограничники свою стражу на "Вышке Бойко", Демченко ответил:

Построение несения службы именно там может быть специфическим, потому что враг также пытается атаковать в том числе эти буровые установки для того, чтобы не допустить с нашей стороны контроля над ними, но, как видим нашим защитникам удается их удерживать, удается избегать поражения от врага. Зато именно мы наносим врагу удары, которые не позволяют ему контролировать эту территорию". 

- сообщил Демченко.

Также Демченко прокомментировал в целом ситуацию на острове Змеиный. 

За последний период могу только отметить, что враг зайти туда (на остров Змеиный - ред.) не может. Зато конечно он пытается отследить нахождение там украинских защитников, те действия, которые мы делаем, чтобы контролировать эту территорию и конечно нанести поражение применяя авиацию, или другие средства именно по острову Змеиный. В то же время как в направлении буровых установок, так и по территории Змеиного наши ребята делают все возможное, чтобы избежать поражения от врага, зато обеспечить контроль в том числе над островом Змеиный

 - рассказал Демченко.

Дополнение

5 октября пограничники показали эксклюзивные кадры боев за газодобывающие башни вблизи Змеиного. 

В сентябре 2023 года Главное управление разведки МО Украины сообщило об успешном завершении уникальной операции по установлению контроля над "Вышками Бойко" и рядом буровых платформ. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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