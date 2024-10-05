Прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного

Ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу острова Зміїний показали у Держприкордонслужбі, пише УНН.

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"Ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу Зміїного. Спецпризначенці ДПСУ спільно з підрозділами ГУР МОУ відбивають у ворога газовидобувні платформи у Чорному морі. Титанічними зусиллями захоплено та взято під контроль частину цих стратегічно важливих обʼєктів, які виконують роль наших морських фортець. Їх утримання дає можливість контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону", - підписали відео у ДПСУ у соцмережах.

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