Пограничники показали эксклюзивные кадры боев за газодобывающие башни вблизи Змеиного

Эксклюзивные кадры боев за газодобывающие башни вблизи острова Змеиный показали в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

"Эксклюзивные кадры боев за газодобывающие вышки вблизи Змеиного. Спецназовцы ГПСУ совместно с подразделениями ГУР МОУ отбивают у врага газодобывающие платформы в Черном море. Титаническими усилиями захвачена и взята под контроль часть этих стратегически важных объектов, которые выполняют роль наших морских крепостей. Их удерживание дает возможность контролировать значительную часть акватории и усиливать оборону", - подписали видео в ГПСУ в соцсетях.

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