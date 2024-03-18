Попытка суицида военнообязанного: в Закарпатском ОТЦК опровергли заявления об избиении мужчины

На Закарпатье мужчина, которого, как заявляется доставили в ТЦК после попытки незаконно пересечь границу, попал в больницу после попытки суицида. Девушка парня говорит, над ним издевались и били в ТЦК, однако руководство областного территориального центра комплектования это отрицает. Там говорят, что мужчина, вероятно употреблял таблетки, под действием которых решил совершить самоубийство. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Закарпатского ОТЦК СП.

Детали

Как заявили в ведомстве, речь идет о Хабарове Евгении Владимировиче. Отмечается, что его задержали 13 марта при попытке незаконного пересечения госграницы. Мужчина был доставлен в Первый отдел Хустского РТЦК в городе Иршава для уточнения военно-учетных данных.

В ОТЦК подчеркнули, что во время проведения ВЛК, мужчина заявил, что не доверяет этой военно-врачебной комиссии, и он был переведен в РТЦК в г. Хуст для проведения ВЛК.

Заявляется также, что в Хустском РТЦК Хабаров вел себя неадекватно

Между 3 часами. 10 мин. и 3 ч. 30 мин. 14.03.2024 г. гражданин совершил попытку суицида в уборной роты охраны Хустского РТЦК. Дежурный роты заметил, что военнообязанный Хабаров длительное время не выходит из уборной, зашел в туалет и заметил на полу Хабарова Е.В., который находился без сознания, а рядом с ним были следы крови - резюмировали в ОТЦК.

Отмечается, что мужчине оказали неотложную домедицинскую помощь, а на место происшествия было вызвало бригаду "скорой", которые госпитализировали мужчину. В ОТЦК добавили, что на обоих предплечьях у него были незначительные царапины, которые могли свидетельствовать о попытке суицида.

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Медики зафиксировали, что госпитализированный был в истерическом состоянии. Врачи также констатировали, что такое состояние могло быть вызвано употреблением наркотических препаратов или веществ. Впоследствии, в нижнем белье Хабарова Е. В. было обнаружено пластину препарата "Гидазепам", который используют при невротических, психопатических астениях. В пластине отсутствовали 5 таблеток из 10 - заявили в Закарпатском ОТЦК.

В ведомстве отмечают, что никакой физической силы к Хабарову не применяли.

Царапины на лице военнообязанного Хабарова Е.В. не свидетельствуют о физическом надругательстве над ним, эти раны Хабаров мог причинить себе сам с целью симуляции - подчеркнули в ОТЦК.

Дополнение

В то же время девушка пострадавшего на своей странице в Instagram обвинила ТЦК в "массовом нарушении законов и прав человека" и опубликовала фото и видео из реанимации.

По ее словам, мужчину просто "похитили сотрудники пограничной службы из отеля". после чего его якобы отвезли в пограничный пункт пропуска Вилок, где обвинили в попытке пересечения границы. Девушка утверждает, что такого намерения у него не было.

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По ее словам, в Хустском ТЦК парня унижали, били, издевались, похитили личные вещи и документы.

Кроме того, в комментарии "Суспільному" руководитель Хустской больницы Михаил Пристая сообщил, что пациент имел травмы средней тяжести.

Также "Суспільне" получило комментарий пресс-секретаря Нацполиции в области Анны Дан. По ее словам, сейчас открыли уголовное производство по факту доведения до самоубийства.

Напомним

В Мукачево люди в военной форме силой посадили мужчину в микроавтобус, а Закарпатский областной центр военно-специальных операций проводит расследование инцидента.

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