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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Буковине мужчины с топорами напали на работников ТЦК: полиция задержала подозреваемых

На Буковине мужчины с топорами напали на работников ТЦК: полиция задержала подозреваемых

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 12:17  •  10393 просмотра

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В Черновицкой области двое мужчин напали на бойцов сил территориальной обороны, пытаясь переехать автомобилем военнослужащих и нанося им удары топорами, повредив их автомобиль.

В Черновицкой области двое мужчин напали на работников ТЦК - сначала один из них пытался сбить военных машиной, а после они нанесли военнослужащим несколько ударов топорами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что инцидент произошел 7 марта в селе Плоская Вижницкого района возле КПП "Горлеча". 

Водитель автомобиля "ВАЗ-2121" совершил наезд на 41-летнего работника ТЦК и СП. В дальнейшем, выполнив маневр разворота, мужчина остановился и ударил обухом его в предплечье. Другой злоумышленник также нанес удар обухом топора в плечо военнослужащему

- резюмировали в Нацполиции. 

Правоохранители отметили, что работник ТЦК и СП получил телесные повреждения, степень тяжести которых установят после проведения судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, мужчины повредили лобовое стекло и боковые окна в машине работников территориального центра комплектования и скрылись.

Сотрудники отделения №1 (Путила) Вижницкого районного отдела полиции немедленно начали розыскные мероприятия и установили лиц, причастных к совершению противоправных действий. Ими оказались 28-летний и 43-летний местные жители. Правоохранители задержали нарушителей 

- рассказали в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

По данному факту полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются процессуальные действия, по результатам которых будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям мужчин.

Дополнение

Видео инцидента выложили в сеть местные жители. Можно заметить, как один человек на лошади с топором в руках сначала общается с людьми в военной форме. Затем внезапно на большой скорости в направлении военных ТЦК едет легковой автомобиль, который пытается сбить военных.

Позже машина разворачивается и останавливается, из нее выходит еще один человек с топором и вместе со своим сообщником бьют военных и крушат стекла в автомобиле работников ТЦК и СП. Затем садится в машину и уезжает с места происшествия.

Напомним

В Мукачево местные мужчины напали на военнослужащего. Предварительно конфликт возник на бытовом уровне и не связан со служебной деятельностью мужчины

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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