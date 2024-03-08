На Буковине мужчины с топорами напали на работников ТЦК: полиция задержала подозреваемых
Киев • УНН
В Черновицкой области двое мужчин напали на бойцов сил территориальной обороны, пытаясь переехать автомобилем военнослужащих и нанося им удары топорами, повредив их автомобиль.
В Черновицкой области двое мужчин напали на работников ТЦК - сначала один из них пытался сбить военных машиной, а после они нанесли военнослужащим несколько ударов топорами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что инцидент произошел 7 марта в селе Плоская Вижницкого района возле КПП "Горлеча".
Водитель автомобиля "ВАЗ-2121" совершил наезд на 41-летнего работника ТЦК и СП. В дальнейшем, выполнив маневр разворота, мужчина остановился и ударил обухом его в предплечье. Другой злоумышленник также нанес удар обухом топора в плечо военнослужащему
Правоохранители отметили, что работник ТЦК и СП получил телесные повреждения, степень тяжести которых установят после проведения судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, мужчины повредили лобовое стекло и боковые окна в машине работников территориального центра комплектования и скрылись.
Сотрудники отделения №1 (Путила) Вижницкого районного отдела полиции немедленно начали розыскные мероприятия и установили лиц, причастных к совершению противоправных действий. Ими оказались 28-летний и 43-летний местные жители. Правоохранители задержали нарушителей
По данному факту полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются процессуальные действия, по результатам которых будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям мужчин.
Дополнение
Видео инцидента выложили в сеть местные жители. Можно заметить, как один человек на лошади с топором в руках сначала общается с людьми в военной форме. Затем внезапно на большой скорости в направлении военных ТЦК едет легковой автомобиль, который пытается сбить военных.
Позже машина разворачивается и останавливается, из нее выходит еще один человек с топором и вместе со своим сообщником бьют военных и крушат стекла в автомобиле работников ТЦК и СП. Затем садится в машину и уезжает с места происшествия.
Напомним
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