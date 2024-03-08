На Буковині чоловіки з сокирами напали на працівників ТЦК: поліція затримала підозрюваних
Київ • УНН
У Чернівецькій області двоє чоловіків напали на бійців сил територіальної оборони, намагаючись переїхати автомобілем військовослужбовців і завдаючи їм ударів сокирами, пошкодивши їхній автомобіль.
У Чернівецькій області двоє чоловіків напали на працівників ТЦК - спочатку один з них намагався збити військових машиною, а після вони завдали військовослужбовцям декілька ударів сокирами. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що інцидент трапився 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча".
Водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. У подальшому, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю
Правоохоронці зазначили, що працівник ТЦК і СП отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких встановлять після проведення судово-медичної експертизи. Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у машині працівників територіального центру комплектування і втекли.
Співробітники відділення №1 (Путила) Вижницького районного відділу поліції негайно розпочали розшукові заходи та встановили осіб, причетних до вчинення протиправних дій. Ними виявилися 28-річний та 43-річний місцеві жителі. Правоохоронці затримали порушників
За цим фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Тривають процесуальні дії, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію діям чоловіків.
Доповнення
Відео інциденту виклали в мережу місцеві мешканців. Можна помітити, як один чоловік на коні із сокирою в руках спочатку спілкується з людьми у військовій формі. Потім раптово на великій швидкості у напрямку військових ТЦК їде легковий автомобіль, який намагається збити військових.
Пізніше автівка розвертається і зупиняється, з неї виходить ще один чоловік із сокирою та разом зі своїм спільником б'ють військових та трощать скло в автомобілі працівників ТЦК та СП. Потім сідає в машину і їде з місця події.
Нагадаємо
У Мукачеві місцеві чоловіки напали на військовослужбовця. Попередньо конфлікт виник на побутовому рівні та не пов’язаний зі службовою діяльністю чоловіка