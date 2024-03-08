На Буковині чоловіки з сокирами напали на працівників ТЦК: поліція затримала підозрюваних

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8216 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 69021 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154419 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151076 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125166 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133742 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85590 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93340 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98939 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89751 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1м/с
51%
Популярнi новини

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25681 перегляди

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

13 квітня, 12:53 • 6570 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14317 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7218 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9342 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151076 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223335 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372938 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308996 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417100 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2350 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14318 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31628 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28431 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125167 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На Буковині чоловіки з сокирами напали на працівників ТЦК: поліція затримала підозрюваних

Київ • УНН

 • 23252 перегляди

У Чернівецькій області двоє чоловіків напали на бійців сил територіальної оборони, намагаючись переїхати автомобілем військовослужбовців і завдаючи їм ударів сокирами, пошкодивши їхній автомобіль.

На Буковині чоловіки з сокирами напали на працівників ТЦК: поліція затримала підозрюваних

У Чернівецькій області двоє чоловіків напали на працівників ТЦК - спочатку один з них намагався збити військових машиною, а після вони завдали військовослужбовцям декілька ударів сокирами. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що інцидент трапився 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча". 

Водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. У подальшому, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю

- резюмували в Нацполіції. 

Правоохоронці зазначили, що працівник ТЦК і СП отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких встановлять після проведення судово-медичної експертизи. Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у машині працівників територіального центру комплектування і втекли.

Співробітники відділення №1 (Путила) Вижницького районного відділу поліції негайно розпочали розшукові заходи та встановили осіб, причетних до вчинення протиправних дій. Ними виявилися 28-річний та 43-річний місцеві жителі. Правоохоронці затримали порушників 

- розповіли у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

За цим фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Тривають процесуальні дії, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію діям чоловіків.

Доповнення

Відео інциденту виклали в мережу місцеві мешканців. Можна помітити, як один чоловік на коні із сокирою в руках спочатку спілкується з людьми у військовій формі. Потім раптово на великій швидкості у напрямку військових ТЦК їде легковий автомобіль, який намагається збити військових.

Пізніше автівка розвертається і зупиняється, з неї виходить ще один чоловік із сокирою та разом зі своїм спільником б'ють військових та трощать скло в автомобілі працівників ТЦК та СП. Потім сідає в машину і їде з місця події.

Нагадаємо

У Мукачеві місцеві чоловіки напали на військовослужбовця. Попередньо конфлікт виник на побутовому рівні та не пов’язаний зі службовою діяльністю чоловіка

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85