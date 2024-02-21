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У Мукачеві місцеві побили військового з ТЦК: поліція відкрила кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 29569 перегляди

Співробітники Мукачівського районного управління поліції оперативно встановили осіб причетних до бійки. Відомо, що потерпілим є військовослужбовець

У Мукачеві правоохоронці розслідують побиття невідомими чоловіка у військовій формі. Про це повідомляє пресслужба управління Національної поліції Закарпатської області, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що вчора під час моніторингу соцмереж співробітники поліції виявили відеозапис, на якому була зафіксована бійка – невідомі наносили тілесні ушкодження чоловікові у військовій формі.

Подія відбувалася на одній із вулиць Мукачева.

Співробітники Мукачівського районного управління поліції оперативно встановили осіб, зафіксованих на відео. Відомо, що потерпілим є військовослужбовець. Попередньо конфлікт виник на побутовому рівні та не пов’язаний зі службовою діяльністю чоловіка

- наголошують поліцейські.

Слідчі поліції кваліфікували дану подію за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто Хуліганство. Наразі у справі тривають всі необхідні процесуальні дії для встановлення причин та обставин вчинення вказаного злочину. 

У відомстві запевняють, що винних осіб буде притягнуто до передбаченої законом відповідальності.

Контекст

Вчора ввечері журналіст Віталій Глагола оприлюднив відео бійки в Мукачеві. На оприлюднених кадрах видно, як група невідомих побила чоловіка у військовій формі Збройних сил України. 

За словами Глаголи, місцеві роми побили працівника ТЦК, проте причина бійки журналісту невідома. 

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
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