У Мукачеві місцеві побили військового з ТЦК: поліція відкрила кримінальне провадження
Київ • УНН
Співробітники Мукачівського районного управління поліції оперативно встановили осіб причетних до бійки. Відомо, що потерпілим є військовослужбовець
У Мукачеві правоохоронці розслідують побиття невідомими чоловіка у військовій формі. Про це повідомляє пресслужба управління Національної поліції Закарпатської області, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що вчора під час моніторингу соцмереж співробітники поліції виявили відеозапис, на якому була зафіксована бійка – невідомі наносили тілесні ушкодження чоловікові у військовій формі.
Подія відбувалася на одній із вулиць Мукачева.
Співробітники Мукачівського районного управління поліції оперативно встановили осіб, зафіксованих на відео. Відомо, що потерпілим є військовослужбовець. Попередньо конфлікт виник на побутовому рівні та не пов’язаний зі службовою діяльністю чоловіка
Слідчі поліції кваліфікували дану подію за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто Хуліганство. Наразі у справі тривають всі необхідні процесуальні дії для встановлення причин та обставин вчинення вказаного злочину.
У відомстві запевняють, що винних осіб буде притягнуто до передбаченої законом відповідальності.
Контекст
Вчора ввечері журналіст Віталій Глагола оприлюднив відео бійки в Мукачеві. На оприлюднених кадрах видно, як група невідомих побила чоловіка у військовій формі Збройних сил України.
За словами Глаголи, місцеві роми побили працівника ТЦК, проте причина бійки журналісту невідома.
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