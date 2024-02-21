В Мукачево местные избили военного из ТЦК: полиция открыла уголовное производство

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  76160 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  104682 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  106011 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  135531 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  152741 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  146644 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  181358 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  304353 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  326511 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373080 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Мукачево местные избили военного из ТЦК: полиция открыла уголовное производство

В Мукачево местные избили военного из ТЦК: полиция открыла уголовное производство

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 10:07  •  19124 просмотра

Read in English

Сотрудники Мукачевского районного управления полиции оперативно установили лиц причастных к драке. Известно, что пострадавшим является военнослужащий

В Мукачево правоохранители расследуют избиение неизвестными мужчины в военной форме. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Закарпатской области, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что вчера во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой была зафиксирована драка - неизвестные наносили телесные повреждения мужчине в военной форме.

Событие происходило на одной из улиц Мукачево.

Сотрудники Мукачевского районного управления полиции оперативно установили лиц, зафиксированных на видео. Известно, что пострадавшим является военнослужащий. Предварительно конфликт возник на бытовом уровне и не связан со служебной деятельностью мужчины

- отмечают полицейские.

Следователи полиции квалифицировали данное событие по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть Хулиганство. Сейчас по делу продолжаются все необходимые процессуальные действия для установления причин и обстоятельств совершения указанного преступления. 

В ведомстве уверяют, что виновные лица будут привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Контекст

Вчера вечером журналист Виталий Глагола обнародовал видео драки в Мукачево. На обнародованных кадрах видно, как группа неизвестных избила мужчину в военной форме Вооруженных сил Украины. 

По словам Глаголы, местные ромы избили работника ТЦК, однако причина драки журналисту неизвестна. 

Напомним

Ранее в Космаче на Ивано-Франковщине местные жители избили двух женщин и 6-летнего ребенка из-за якобы того, что одна из женщин наводчицей военкомата и сдаст в ТЦК информацию о местных мужчинах

На Днепропетровщине жестоко избили волонтера: полиция начала расследование5 февраля 2024, 12:14 • 19645 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
dneprДнепр
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
mukachevoМукачево
ivano-frankovskИвано-Франковск
У Мукачеві місцеві побили військового з ТЦК: поліція відкрила кримінальне провадження
In Mukachevo, locals beat a soldier from the TCC: police opened criminal proceedings
Новости по теме

В Мукачево местные избили военного из ТЦК: полиция открыла уголовное производство

Сотрудники Мукачевского районного управления полиции оперативно установили лиц причастных к драке. Известно, что пострадавшим является военнослужащий

Криминал и ЧП •   •  19124 просмотра
В Мукачево местные избили военного из ТЦК: полиция открыла уголовное производство

Варшава не исключает дальнейших ограничений на украинский экспорт

Польша предупредила Украину, что может ввести дополнительные ограничения на украинскую продукцию, если не будет достигнута договоренность.

Экономика •   •  21514 просмотра
Варшава не исключает дальнейших ограничений на украинский экспорт

Информатор ФБР, который обвинял Байденов, заявил о причастности к делу российской разведки - СМИ

Информатор ФБР, обвиненный в предоставлении ложной информации о Байденах, согласно судебным документам, был обвинен в связях с российской разведкой.

Новости Мира •   •  16876 просмотра
Информатор ФБР, который обвинял Байденов, заявил о причастности к делу российской разведки - СМИ

Британская разведка: армия рф усилила наземные атаки на Запорожском направлении возле Роботино

Британская разведка сообщает, что российские войска усилили наземные атаки вблизи села Роботино в Запорожской области, пытаясь захватить населенный пункт.

Война •   •  19075 просмотра
Британская разведка: армия рф усилила наземные атаки на Запорожском направлении возле Роботино

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Директор Фонда гарантирования вкладов физических лиц обратилась в правоохранительные органы из-за того, что журналисты спрашивали о ее зарубежных поездках и пользовании автомобилями, принадлежащими банку, который находится в стадии ликвидации.

Политика •   •  76160 просмотра
Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

"Имеет достаточно ресурсов": в комитете по нацбезопасности сообщили, сколько лет еще рф готова воевать

Согласно разведывательным данным, россия имеет еще достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну против Украины и в 2025 году, возможно, в 2026 году.

Война •   •  20324 просмотра
"Имеет достаточно ресурсов": в комитете по нацбезопасности сообщили, сколько лет еще рф готова воевать

На фронте погиб известный запорожский ученый Штатский

Известный запорожский ученый и исследователь истории меннонитов Максим Штатский погиб во время службы в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.

Война •   •  19874 просмотра
На фронте погиб известный запорожский ученый Штатский

Количество пострадавших от обстрела Краматорска возросло до 7: под завалами до сих пор могут быть люди

В результате российского ракетного обстрела Краматорска 20 февраля 7 человек были ранены, еще один человек может находиться под завалами, поэтому спасатели продолжают поисковую операцию.

Война •   •  18498 просмотра
Количество пострадавших от обстрела Краматорска возросло до 7: под завалами до сих пор могут быть люди

Северокорейские ракеты, которыми враг атаковал Украину, похожи на "Искандер-М", хотя имеют свою специфику - Александр Рувин

Северокорейские баллистические ракеты, похожие на российские "Искандер-М", были использованы россией для нападения на Украину, утверждают эксперты, которые нашли части северокорейской ракеты в Киеве.

Война •   •  18353 просмотра
Северокорейские ракеты, которыми враг атаковал Украину, похожи на "Искандер-М", хотя имеют свою специфику - Александр Рувин

ЕС согласовал 13-й пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину

ЕС согласовал свой 13-й пакет санкций против россии, который будет утвержден 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.

Война •   •  18139 просмотра
ЕС согласовал 13-й пакет санкций против россии к годовщине вторжения рф в Украину