В Мукачево местные избили военного из ТЦК: полиция открыла уголовное производство

В Мукачево правоохранители расследуют избиение неизвестными мужчины в военной форме. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Закарпатской области, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что вчера во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой была зафиксирована драка - неизвестные наносили телесные повреждения мужчине в военной форме.

Событие происходило на одной из улиц Мукачево.

Сотрудники Мукачевского районного управления полиции оперативно установили лиц, зафиксированных на видео. Известно, что пострадавшим является военнослужащий. Предварительно конфликт возник на бытовом уровне и не связан со служебной деятельностью мужчины - отмечают полицейские.

Следователи полиции квалифицировали данное событие по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть Хулиганство. Сейчас по делу продолжаются все необходимые процессуальные действия для установления причин и обстоятельств совершения указанного преступления.

В ведомстве уверяют, что виновные лица будут привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Контекст

Вчера вечером журналист Виталий Глагола обнародовал видео драки в Мукачево. На обнародованных кадрах видно, как группа неизвестных избила мужчину в военной форме Вооруженных сил Украины.

По словам Глаголы, местные ромы избили работника ТЦК, однако причина драки журналисту неизвестна.

Напомним

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