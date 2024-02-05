На Днепропетровщине жестоко избили волонтера: полиция начала расследование

Полиция начала досудебное расследование по факту жестокого избиения волонтера в городе Каменское. Об этом со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины в Днепропетровской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 4 февраля правоохранители получили информацию об избиении волонтера. Полицейские опросили потерпевшего, сейчас идет установление всех обстоятельств происшествия

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Полиция принимает меры для установления лиц, причастных к нанесению телесных повреждений. Ведется досудебное расследование - резюмировали в ведомстве.

Контекст

Очевидно речь идет об инциденте с волонтером Александром Олейником, участником акции "Деньги на ВСУ". Вчера, 4 февраля, основательница движения "Сопротивление" и фонда "Сначала дела" Мария Барабаш сообщила, что мужчину жестоко избили неизвестные.

По словам Барабаш, двое неизвестных избили Александра молотком и кастетом. У мужчины повреждена челюсть, зубы, разрезаны губы, есть жалобы на боль в ногах.

Сам пострадавший также рассказал подробности нападения: по мнению Александра, его били прицельно - возможно, имели целью умышленное убийство. Он также предполагает, что нападение может быть связано с его принципиальной позицией и критикой действий местной власти.

Напомним

В киевском метро 18-летний парень устроил конфликт с 20-летним киевлянином из-за его цвета волос, после чего начал его избивать. Личность злоумышленника установили и сообщили о подозрении.