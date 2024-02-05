На Дніпропетровщині жорстоко побили волонтера: поліція розпочала розслідування
Київ • УНН
Поліція розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого побиття волонтера в Кам'янському, в результаті якого у чоловіка були пошкоджені щелепа, зуби і губи.
Поліція розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого побиття волонтера у місті Кам'янське. Про це з посиланням на Головне управління Національної поліції України в Дніпропетровській області, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 4 лютого правоохоронці отримали інформацію щодо побиття волонтера. Поліцейські опитали потерпілого, наразі триває встановлення всіх обставин події
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Поліція вживає заходи для встановлення осіб, причетних до нанесення тілесних ушкоджень. Ведеться досудове розслідування
Контекст
Очевидно йдеться про інцидент з волонтером Олександром Олійником, учасником акції "Гроші на ЗСУ". Вчора, 4 лютого, засновниця руху "Спротив" та фонду "Спочатку справи" Марія Барабаш повідомила, що чоловіка жорстоко побили невідомі.
За словами Барабаш, двоє невідомих побили Олександра молотком та кастетом. У чоловіка ушкоджено щелепу, зуби, розрізані губи, є скарги на біль у ногах.
Сам потерпілий також розповів подробиці нападу: на думку Олександра, його били прицільно – можливо, мали на меті умисне вбивство. Він також припускає, що напад може бути пов'язаний із його принциповою позицією і критикою дій місцевої влади.
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