Побив киянина у столичному метро через колір волосся: 18-річному хлопцю повідомили про підозру
Київ • УНН
18-річний хлопець влаштував бійку та побив киянина у столичному метро через колір волосся, його особу було встановлено та повідомлено про підозру у хуліганстві.
У київському метро 18-річний хлопець влаштував конфлікт з 20-річним киянином через його колір волосся, після чого почав його бити. Особу зловмисника встановили та повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням Київську міську прокуратуру.
"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за фактом бійки, що сталася у столичному метрополітені. Відомості про подію внесені до ЄРДР за ст. 296 КК України – хуліганство", - йдеться в повідомленні.
Прокуратура повідомляє, що 2 лютого у соцмережах з'явилося відео, на якому чоловік у потязі метро, грубо порушуючи громадський порядок, наносить тілесні ушкодження іншому пасажиру.
"Правоохоронцям вдалося встановити особу правопорушника. Ним виявився 18-річний мешканець Київщини. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом (ч.1 ст. 296 КК України)", - зазначається в повідомленні.
Особу постраждалого, який одразу після інциденту до поліції не звертався, також встановили. 20-річний киянин повідомив, що конфлікт у вагоні метро стався після того, як невідомий молодик почав його ображати через колір волосся, після чого розпочав бійку. Свідками інциденту стали інші пасажири, які просили нападника припинити хуліганські дії.
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