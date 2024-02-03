Избил киевлянина в столичном метро из-за цвета волос: 18-летнему парню сообщили о подозрении
Киев • УНН
18-летний парень устроил драку и избил киевлянина в столичном метро из-за цвета волос, его личность была установлена и сообщено о подозрении в хулиганстве.
В киевском метро 18-летний парень устроил конфликт с 20-летним киевлянином из-за его цвета волос, после чего начал его бить. Личность злоумышленника установили и сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой Киевскую городскую прокуратуру.
"Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры г. Киева начато уголовное производство по факту драки, произошедшей в столичном метрополитене. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 296 УК Украины - хулиганство", - говорится в сообщении.
Прокуратура сообщает, что 2 февраля в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в поезде метро, грубо нарушая общественный порядок, наносит телесные повреждения другому пассажиру.
"Правоохранителям удалось установить личность правонарушителя. Им оказался 18-летний житель Киевской области. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью или исключительным цинизмом (ч.1 ст. 296 УК Украины)", - отмечается в сообщении.
Личность пострадавшего, который сразу после инцидента в полицию не обращался, также установили. 20-летний киевлянин сообщил, что конфликт в вагоне метро произошел после того, как неизвестный молодой человек начал его оскорблять из-за цвета волос, после чего начал драку. Свидетелями инцидента стали другие пассажиры, которые просили нападавшего прекратить хулиганские действия.
Дополнение
В Одесской области нашли тело 15-летней Мишель Пиявчик, которая еще 21 января ушла из дома и перестала выходить на связь.
Избил киевлянина в столичном метро из-за цвета волос: 18-летнему парню сообщили о подозрении
18-летний парень устроил драку и избил киевлянина в столичном метро из-за цвета волос, его личность была установлена и сообщено о подозрении в хулиганстве.
Максимально применяем все, хотя целей больше: Гуменюк о боеприпасах на юге
Силы обороны максимально используют все имеющиеся боеприпасы, чтобы победить врага, в то время как целей больше, чем боеприпасов.
Украинский коридор: из портов Большой Одессы экспортировано более 20 млн тонн грузов
За 6 месяцев Украина экспортировала более 20 миллионов тонн грузов из одесских портов в 32 страны мира через украинский коридор, способствуя обеспечению глобальной продовольственной безопасности.
Идут тяжелые бои, обстановка напряженная: Сырский о Купянском направлении
На Купянском направлении идут тяжелые бои по всему фронту - украинские войска пытаются защитить свои позиции, а враг продолжает штурмовые действия и подтягивает новые резервы, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Javelin и боеприпасы: Эстония передала Украине новый пакет помощи
Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы для стрелкового оружия, транспортные средства и водолазное снаряжение в рамках нового пакета военной помощи.
В Криворожском районе работала ПВО: военные уничтожили вражескую ракету
По словам главы Днепропетровской областной военной администрации, противовоздушная оборона уничтожила вражескую ракету в районе Кривого Рога.
Евровидение 2024: когда и где смотреть финал Нацотбора
Финал Национального отбора Украины на Евровидение 2024 состоится 3 февраля в 18:00 и будет транслироваться на телевидении, радио и цифровых платформах.
Застройщик заселил людей в ЖК возле высоковольтных линий - ДТЭК прокомментировал индицент в Одесской области
Жители одесского жилого комплекса "Виа Рома" вынуждены платить по промышленным тарифам из-за того, что застройщик не подключил комплекс к электросети должным образом, как того требует закон.
Зеленский отметил воинов ГУР за поражение ракетного корабля "ивановец" и вручил награды
Президент Зеленский вручил высокие государственные награды военнослужащим Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые уничтожили российский ракетный катер "ивановец" благодаря сложной операции с использованием морских беспилотников.
Угрожал въехать в здание колледжа на авто со взрывчаткой: в рф задержали студента
По сообщениям Telegram-каналов, 18-летний студент из московской области был задержан за то, что угрожал въехать на начиненном взрывчаткой автомобиле в здание своего колледжа, чтобы снять стресс.