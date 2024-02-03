Избил киевлянина в столичном метро из-за цвета волос: 18-летнему парню сообщили о подозрении

В киевском метро 18-летний парень устроил конфликт с 20-летним киевлянином из-за его цвета волос, после чего начал его бить. Личность злоумышленника установили и сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой Киевскую городскую прокуратуру.

"Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры г. Киева начато уголовное производство по факту драки, произошедшей в столичном метрополитене. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 296 УК Украины - хулиганство", - говорится в сообщении.

Прокуратура сообщает, что 2 февраля в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в поезде метро, грубо нарушая общественный порядок, наносит телесные повреждения другому пассажиру.

"Правоохранителям удалось установить личность правонарушителя. Им оказался 18-летний житель Киевской области. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью или исключительным цинизмом (ч.1 ст. 296 УК Украины)", - отмечается в сообщении.

Личность пострадавшего, который сразу после инцидента в полицию не обращался, также установили. 20-летний киевлянин сообщил, что конфликт в вагоне метро произошел после того, как неизвестный молодой человек начал его оскорблять из-за цвета волос, после чего начал драку. Свидетелями инцидента стали другие пассажиры, которые просили нападавшего прекратить хулиганские действия.

Дополнение

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