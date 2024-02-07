На Івано-Франківщині побили маму з її 6-річною донькою: поліція розпочала кримінальне провадження

Напередодні, 6 лютого, у Космачі на Івано-Франківщині місцеві мешканці побили двох жінок та 6 річну дитину через нібито те, що одна з жінок навідницею військкомату й здасть у ТЦК інформацію про місцевих чоловіків. Поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження, передає УНН.

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Невдовзі правоохоронцям надійшло повідомлення з місцевої лікарні про звернення за медичною допомогою від двох жінок та неповнолітньої дитини.

Зазначається, що у 6-річної дівчинки діагностували забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері - ймовірну закриту черепно-мозкову травму.

"Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", - додають в поліції.

Контекст

Вчора у Космачі місцеві мешканці самовільно перекрили дорогу і зупинили машину жінки, яка їхала з дитиною. Мешканці побили матір з 6-річною дочкою, за те, що вони нібито повідомляють ТЦК, де перебувають місцеві чоловіки. Місцеві почали бити машину, витягувати її з транспорту та виривати волосся.

Сама ж потерпіла на своїй сторінці в Facebook розповіла, що вона їхала на Нову пошту в Космач зі своєю дочкою.

В самому центрі біля заправки мене зупинив натовп розлючених жінок з яких і деякі особи були в великому стані алкогольного спʼяніння, у них були в руках дубінки, біти, різні желізні металеві штуки. Я відкрила вікно і вони зразу почали так мовити наїхати на мене зі словами (хто ти така, куди ти їдеш, якого х*я ти приїхала до нас в село) я їм обʼяснила що їду з дитиною на Нову пошту, і що я місцева із сусіднього села, вони з наїздом сказали, щоб я показала свій телефон чи я їх там не знімала, я зразу взяла в руки телефон і одній жіночці все показала, вона побачила що там нічого немає і сказала ну нехай їде поки їде.