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На Івано-Франківщині побили маму з її 6-річною донькою: поліція розпочала кримінальне провадження

На Івано-Франківщині побили маму з її 6-річною донькою: поліція розпочала кримінальне провадження

Київ • УНН

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Місцеві жителі побили матір та її 6-річну доньку, прийнявши жінку за того, хто повідомляв владі інформацію про місцевих чоловіків.

Напередодні, 6 лютого, у Космачі на Івано-Франківщині місцеві мешканці побили двох жінок та 6 річну дитину через нібито те, що одна з жінок навідницею військкомату й здасть у ТЦК інформацію про місцевих чоловіків. Поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження, передає УНН.

6 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про конфлікт за участі місцевих мешканців в селі Космач, Косівського району. Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулись сутички. На місце негайно виїхали правоохоронці. 

 - йдеться в повідомленні.

Деталі

Невдовзі правоохоронцям надійшло повідомлення з місцевої лікарні про звернення за медичною допомогою від двох жінок та неповнолітньої дитини.

Зазначається, що у 6-річної дівчинки діагностували забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері - ймовірну закриту черепно-мозкову травму.

"Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", - додають в поліції.

Контекст 

Вчора у Космачі місцеві мешканці самовільно перекрили дорогу і зупинили машину жінки, яка їхала з дитиною. Мешканці побили матір з 6-річною дочкою, за те, що вони нібито повідомляють ТЦК, де перебувають місцеві чоловіки. Місцеві почали бити машину, витягувати її з транспорту та виривати волосся.

Сама ж потерпіла на своїй сторінці в Facebook розповіла, що вона їхала на Нову пошту в Космач зі своєю дочкою.

В самому центрі біля заправки мене зупинив натовп розлючених жінок з яких і деякі особи були в великому стані алкогольного спʼяніння, у них були в руках дубінки, біти, різні желізні металеві штуки. Я відкрила вікно і вони зразу почали так мовити наїхати на мене зі словами (хто ти така, куди ти їдеш, якого х*я ти приїхала до нас в село) я їм обʼяснила що їду з дитиною на Нову пошту, і що я місцева із сусіднього села, вони з наїздом сказали, щоб я показала свій телефон чи я їх там не знімала, я зразу взяла в руки телефон і одній жіночці все показала, вона побачила що там нічого немає і сказала ну нехай їде поки їде. 

- поділилась історією жінка.

Вона додала, що повертаючись вже назад тією ж дорогою, місцеві знову зупинили машину та почали звинувачувати дівчину в тому, що нібито вона "наводчиця ТЦК".

Що я приїхала до них в село здавати їх і здавати їхніх чоловіків, і це було вже з криками з угрозами та матами в мій бік сказано. І тут почалося все пекло вони почали бити машину, (трясли так машиною, хотіли машину перевернути) почали витягувати мене через вікно, виривати мені волосся і вирвали ключі з машини, вони хотіли всіма способами витягнути мене з машини, я почала кричати, що в машині дитина", надіялася на хоть якусь людяність, але одна жіночка запхала биту у вікно і дала в голову дитині, в той час, як інша мене тримала за волосся. 

 - додає потерпіла.

Пізніше, за її словами, місцеві зрозуміли, що їм була потрібна не та машина.

Павло Башинський

Павло Башинський

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