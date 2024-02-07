На Ивано-Франковщине избили маму с ее 6-летней дочерью: полиция начала уголовное производство
Киев • УНН
Местные жители избили мать и ее 6-летнюю дочь, приняв женщину за того, кто сообщал властям информацию о местных мужчинах.
Накануне, 6 февраля, в Космаче на Ивано-Франковщине местные жители избили двух женщин и 6-летнего ребенка из-за якобы того, что одна из женщин наводчицей военкомата и сдаст в ТЦК информацию о местных мужчинах. Полиция Прикарпатья начала уголовное производство, передает УНН.
6 февраля на линию 102 поступило сообщение о конфликте с участием местных жителей в селе Космач, Косовского района. Около сотни людей самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства. Между гражданами произошли столкновения. На место немедленно выехали правоохранители.
Детали
Вскоре правоохранителям поступило сообщение из местной больницы об обращении за медицинской помощью от двух женщин и несовершеннолетнего ребенка.
Отмечается, что у 6-летней девочки диагностировали ушиб мягких тканей носа, а у ее 24-летней матери - вероятную закрытую черепно-мозговую травму.
"Полиция опросила потерпевших. Следователи начали уголовное производство по ч. 2. ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - добавляют в полиции.
Контекст
Вчера в Космаче местные жители самовольно перекрыли дорогу и остановили машину женщины, которая ехала с ребенком. Жители избили мать с 6-летней дочерью, за то, что они якобы сообщают ТЦК, где находятся местные мужчины. Местные начали бить машину, вытаскивать ее из транспорта и вырывать волосы.
Сама же потерпевшая на своей странице в Facebook рассказала, что она ехала на Новую почту в Космач со своей дочерью.
В самом центре возле заправки меня остановила толпа разъяренных женщин из которых и некоторые лица были в большом состоянии алкогольного опьянения, у них были в руках дубинки, биты, разные железные металлические штуки. Я открыла окно и они сразу начали так сказать наехать на меня со словами (кто ты такая, куда ты едешь, какого х*я ты приехала к нам в село) я им объяснила что еду с ребенком на Новую почту, и что я местная из соседнего села, они с наездом сказали, чтобы я показала свой телефон или я их там не снимала, я сразу взяла в руки телефон и одной женщине все показала, она увидела что там ничего нет и сказала ну пусть едет пока едет.
Она добавила, что возвращаясь уже обратно по той же дороге, местные снова остановили машину и начали обвинять девушку в том, что якобы она "наводчица ТЦК".
Что я приехала к ним в село сдавать их и сдавать их мужей, и это было уже с криками с угрозами и матами в мою сторону сказано. И тут начался весь ад они начали бить машину, (трясли так машиной, хотели машину перевернуть) начали вытаскивать меня через окно, вырывать мне волосы и вырвали ключи из машины, они хотели всеми способами вытащить меня из машины, я начала кричать, что в машине ребенок", надеялась на хоть какую-то человечность, но одна женщина запихнула биту в окно и дала в голову ребенку, в то время, как другая меня держала за волосы.
Позже, по ее словам, местные поняли, что им была нужна не та машина.
На Ивано-Франковщине избили маму с ее 6-летней дочерью: полиция начала уголовное производство
Местные жители избили мать и ее 6-летнюю дочь, приняв женщину за того, кто сообщал властям информацию о местных мужчинах.
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