Два клирика УПЦ (МП) на Закарпатье получили подозрение - СБУ

Двум клирикам УПЦ (МП) на Закарпатье было объявлено о подозрении, по данным Службы безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, речь идет о настоятеле храма и священнике мужского монастыря в Хустской епархии УПЦ (МП). "Оба клирика были идеологическими сторонниками коммунистического режима и распространяли пропаганду бывшего ссср", - указали в СБУ.

По информации следствия, оба клирика "публично распространяли через интернет запрещенную коммунистическую символику и советские лозунги".

После проведенных инициированных СБУ экспертиз установлены факты их преступной деятельности.

Во время обысков в их квартирах были обнаружены компьютеры и мобильные телефоны, которые они использовали для пропаганды кремлевских нарративов, указали в СБУ.

Обоим клирикам было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима).

Сейчас рассматривается вопрос о применении мер пресечения.

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