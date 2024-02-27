Два клирика УПЦ (МП) на Закарпатье получили подозрение - СБУ
Киев • УНН
Двум священнослужителям УПЦ (МП) на Закарпатье СБУ сообщила о подозрении в распространении коммунистической символики и пропаганды коммунистического тоталитарного режима.
Двум клирикам УПЦ (МП) на Закарпатье было объявлено о подозрении, по данным Службы безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, речь идет о настоятеле храма и священнике мужского монастыря в Хустской епархии УПЦ (МП). "Оба клирика были идеологическими сторонниками коммунистического режима и распространяли пропаганду бывшего ссср", - указали в СБУ.
По информации следствия, оба клирика "публично распространяли через интернет запрещенную коммунистическую символику и советские лозунги".
После проведенных инициированных СБУ экспертиз установлены факты их преступной деятельности.
Во время обысков в их квартирах были обнаружены компьютеры и мобильные телефоны, которые они использовали для пропаганды кремлевских нарративов, указали в СБУ.
Обоим клирикам было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима).
Сейчас рассматривается вопрос о применении мер пресечения.
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