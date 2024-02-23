Митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП) объявили уже четвертое подозрение - СБУ

Правоохранители собрали новые доказательства преступлений со стороны руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП) и объявили ему новое, четвертое подозрение. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Установлено, что после объявления предварительных подозрений клирик продолжил распространять среди своих прихожан фейки о "захвате" Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах и выселении оттуда служителей церкви.

На основании собранных доказательств ему сообщено о еще одном подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно). Сейчас решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгую - резюмировали в СБУ.

В Службе безопасности Украины рассказали, что сейчас идет расследование, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Клирик УПЦ (МП) получил 5 лет за решеткой за оправдание вторжения рф в Украину

Дополнение

В ведомстве рассказали, что в 2023 году клирику сообщили уже 3 подозрения за разжигание межрелигиозной вражды и отрицание вооруженной агрессии РФ. Материалы этих дел направлены в суд.

Несмотря на это в своих проповедях митрополит пытался дискредитировать священнослужителей других конфессий.

Кроме того, клирик записывал деструктивные видеообращения на официальной странице Черкасской епархии УПЦ (МП) в фейсбуке.

Инициированные Службой безопасности семантико-лингвистическая и судебно-психологическая экспертизы подтвердили факты преступных действий фигуранта.

Напомним

Архимандриту из Херсона, который благословил фейковый российский референдум, сообщили о подозрении в государственной измене за пособничество государству-агрессору.