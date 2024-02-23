Митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП) объявили уже четвертое подозрение - СБУ
Киев • УНН
Главе Черкасской епархии УПЦ (МП) вручили четвертое сообщение о подозрении за то, что после предыдущих обвинений он продолжает распространять дезинформацию среди прихожан о захвате храма в Черкассах.
Правоохранители собрали новые доказательства преступлений со стороны руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП) и объявили ему новое, четвертое подозрение. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Установлено, что после объявления предварительных подозрений клирик продолжил распространять среди своих прихожан фейки о "захвате" Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах и выселении оттуда служителей церкви.
На основании собранных доказательств ему сообщено о еще одном подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно). Сейчас решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгую
В Службе безопасности Украины рассказали, что сейчас идет расследование, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
Клирик УПЦ (МП) получил 5 лет за решеткой за оправдание вторжения рф в Украину13 февраля 2024, 12:17 • 27397 просмотров
Дополнение
В ведомстве рассказали, что в 2023 году клирику сообщили уже 3 подозрения за разжигание межрелигиозной вражды и отрицание вооруженной агрессии РФ. Материалы этих дел направлены в суд.
Несмотря на это в своих проповедях митрополит пытался дискредитировать священнослужителей других конфессий.
Кроме того, клирик записывал деструктивные видеообращения на официальной странице Черкасской епархии УПЦ (МП) в фейсбуке.
Инициированные Службой безопасности семантико-лингвистическая и судебно-психологическая экспертизы подтвердили факты преступных действий фигуранта.
Напомним
Архимандриту из Херсона, который благословил фейковый российский референдум, сообщили о подозрении в государственной измене за пособничество государству-агрессору.
Митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП) объявили уже четвертое подозрение - СБУ
Главе Черкасской епархии УПЦ (МП) вручили четвертое сообщение о подозрении за то, что после предыдущих обвинений он продолжает распространять дезинформацию среди прихожан о захвате храма в Черкассах.
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